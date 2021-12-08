ВТБ повысит ставки по ипотеке с 9 декабря

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке до 9,3% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ с 9 декабря планирует повысить ставки по ипотеке на 0,3 п.п., до 9,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия не будут пересматривать для клиентов, уже получивших одобрение по ипотеке до 9 декабря. Одобренная ставка будет действовать четыре месяца.

Ставки в рамках госпрограмм останутся без изменений: по "семейной" ипотеке - от 4,7% (от 4,3% на Дальнем Востоке), по господдержке-2020 - от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке - фиксированная ставка в 0,1%.

Повышение ставок банком связано с действиями регулятора, который не исключил возможности повышения ключевой ставки в декабре вплоть до 8,5%. Также банк связывает это с другими игроками рынка, повысившими ставки по кредитам.

По прогнозам банка, увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году. Эксперты прогнозируют, что ставки будут двузначными.

В ВТБ отметили необходимость продления льготной ипотеки после 1 июля 2022 года для социальных категорий населения, а также жителей моногородов по льготной ставке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк 6 декабря повторно повысил ставки по кредитам. Так, на приобретение строящегося и готового жилья ставки с 6 декабря начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (от 8,6% ранее), строительство жилого дома - от 9,9% (от 9,6% ранее), покупку загородной недвижимости - от 9,3% (от 8,8% ранее), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7% ранее), военной ипотеке - от 8,9% (от 7,9% ранее), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (от 9,6% ранее). Ставка по кредиту на покупку гаража или машиноместа теперь начинается от 10,1% (от 9,7% ранее).

Решение повысить ставки по ипотеке в ноябре банк тогда объяснил повышением ключевой ставки ЦБ.