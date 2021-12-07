Греф заявил, что льготную ипотеку стоит сохранить для определенных категорий и регионов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Программу льготной ипотеки с господдержкой можно было бы сохранить после планируемого срока ее завершения 1 июля 2022 года для определенных категорий заемщиков и отдельных регионов, предложил глава Сбербанка Герман Греф.

"В каком-то виде, может не 100%, но для определенных категорий людей и для определенных регионов такую программу вполне можно было бы сохранить", - сказал Греф журналистам на брифинге во вторник.

По его словам, программа при определенных условиях не дает большую нагрузку на государство. "Сейчас она государству обходится дороже, чем ранее, из-за того, что ставка ЦБ подросла. Но, если ставки будут (идти) вниз, мне кажется, что программа очень выгодна для государства. С той точки зрения, что на не тратится не много денег в ситуации низкой инфляции и разрыва спреда небольшого", - пояснил глава Сбера.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки под 7% годовых.

"Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен 6,5%, мы предлагаем не продлевать, у нас есть и другие льготные программы, более адресные. Они работающие и как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах и среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По ее словам, широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен, который снижает доступность жилья для людей.

Ранее зампред ВТБ Анатолий Печатников, отвечающий за розничный бизнес банка, предложил продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников. По его мнению, программу следует продолжить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования для рынка ИЖС.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей. В июле власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.