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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Группа "Илим" сообщила, что начала обсуждать IPO с банками

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Производитель целлюлозы и бумаги группа "Илим" сообщила, что в числе альтернатив развития рассматривает возможность проведения IPO и ведет соответствующие переговоры с банками.

"Решение не принято и будет зависеть от ряда факторов, включая ситуацию на рынках", - добавили в пресс-службе группы.

Возможные сроки и объемы размещения компания не уточняет.

"Илим"- одна из крупнейших компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. Она продает свою продукцию более чем в 70 стран мира.

Акционеры "Илима" - Захар Смушкин и братья Борис и Михаил Зингаревичи. Центральный офис компании находится в Петербурге. В группу входят три целлюлозно-бумажных комбината в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, а также проектный институт "Сибгипробум" (Иркутск).

Илим Петербург Захар Смушкин Борис Зингаревич Михаил Зингаревич

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