Русский лес все дороже и ближе к инвесторам

Итоги года для лесопромышленного комплекса РФ

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский лесопромышленный комплекс с 2022 года начинает жить по новым правилам - РФ впервые перестанет торговать необработанным лесом на экспорт, начнет следить за каждой делянкой и партией леса, попытается переработать почти все, что заготавливает, внутри страны. Весь этот год прошел в подготовке этих правил. Не все они дописаны и устраивают рынок, но в целом, крупные игроки их приветствуют: прозрачность бизнеса и определенность правил игры дает больше возможностей привлекать инвестиции. И уже в этом году компании этим активно пользовались: Segezha провела первое в отечественном леспроме IPO, а дальневосточная RFP Group привлекла крупного зарубежного инвестора в лице японской Iida Group.

Как и многим ориентированным на экспорт российских отраслям, уходящий год запомнится леспрому небывалым ростом спроса и цен, и, как следствие, повышенным вниманием своих и заграничных регуляторов. С этой точки зрения 2022 год должен быть более стабильным, хотя факторы, способные оказать значительное влияние на цены, остаются - от очередной мутации коронавируса до новых логистических кризисов на восточных и западных границах.

Хороший год, что дальше

"2021 год, в целом, характеризовался бумом активности во всех секторах после 2020, который стоял "на паузе", - описывала ситуацию этого года директор по IR Segezha Елена Романова в ходе недавнего общения с инвесторами. В деревообработке это привело к тому, что спрос, особенно в строительстве, значительно превысил возможности производителей по выпуску продукции, как результат - цены подскочили во всех сегментах. По итогам девяти месяцев Segezha фиксировала рост цен на пиломатериалы на уровне 80%, на фанеру - 54%, на клееные деревянные конструкции - 56%, на мешочную бумагу - 19%.

Помимо дисбаланса спроса и предложения на ценах сказалась также нехватка древесины. "Важным фактором стал резкий дефицит сырья, с которым столкнулись все крупные производители. И цены на сырье - в среднем год к году - выросли более чем на 60%", - говорит директор по взаимодействию с государственными органами компании "Свеза" Борис Френкель.

Такая ситуация продолжалась как минимум первые полгода. Рост цен на продукцию ЛПК в первой половине года в ассоциации "Русский лес" называют экстраординарным. В III квартале произошла небольшая коррекция, но цены так и не вернулись на прежний уровень и, вероятно, пока не планируют. "Сохраняются достаточно высокие риски волатильности цен на многую продукцию ЛПК и любые события в мировом масштабе могут привести к их новому всплеску. Многие продукты, которые выросли в цене, так и остались на пике", - считает президент ассоциации Павел Карнаух.

О том, что цены будут удерживаться на текущих уровнях как минимум в краткосрочной перспективе, говорил в ноябре в интервью "Интерфаксу" глава Segezha Михаил Шамолин. Мешочная бумага и упаковка даже в сезонно слабые IV и I кварталы не потеряют в цене, сегменты, связанные со строительством (в частности, плиты, фанера, клееная балка), могут немного "просесть", однако и они "уже не будут снижаться до доковидного уровня, или до уровня 2020 года, потому что в принципе произошла существенная инфляция и с точки зрения логистики, и с точки зрения леса как сырья", детализировала в середине декабря Романова. "Появится новый некий минимум, новый уровень, планка, от которой дальше цены будут отталкиваться", - пообещала она.

О фиксации цен на свою продукцию говорят в принадлежащей Алексею Мордашову "Свезе". "Начиная с октября рост цен на продукцию прекратился. При этом по состоянию на конец года, мы пока не наблюдаем падения конечного спроса или существенного снижения цен на фанеру и ДСП", - сообщил Френкель, добавив, что "по оценке экспертов отрасли, в 2022 году на рынке не предполагается ажиотажного спроса и ожидается более стабильная динамика по ценам".

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", с учетом того, что "средние цены по итогам 2021г окажутся выше средних уровней за последние 5 лет (до 50%)", некоторая коррекция в следующем году все же произойдет. "Ожидаем, что средние цены в следующем году покажут коррекцию год к году, в частности предполагаем 15% снижение в ценах на пиломатериалы, 10% снижение цен на бумагу и 7% снижение цен на фанеру", - подсчитали Елена Сахнова и Артем Водяников.

Лес невыездной...

Как минимум один из факторов - дефицит сырья - со следующего года во многом перестанет быть актуальным. Вступление в силу ограничения на экспорт необработанной древесины ("кругляк" из хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года можно будет вывозить только через два пропускных пункта, на границе с КНДР и Финляндией) позволит оставить в России до 6 млн кубометров только хвойной древесины, подсчитали в Минпромторге. "Эта древесина, безусловно, будет переработана отечественными предприятиями, что приведет к увеличению выпуска продукции с добавленной стоимостью и, очень надеюсь, послужит стабилизации цен на внутреннем рынке", - заявил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Помимо непосредственно "кругляка" запрет (в виде заградительных пошлин) коснется так называемых товаров прикрытия - бревен из ценных лиственных и хвойных пород (лесоматериалы влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см), экспортом которых недобросовестные компании маскируют вывоз необработанной древесины.

На фоне мирового роста цен на продукцию ЛПК контроль над экспортом вполне закономерно приобрел дополнительную функцию - сдерживание удорожания на внутреннем рынке. Уже с середины года по инициативе Минпромторга было введено ограничение на вывоз пиломатериалов влажностью более 22% из хвойных пород древесины (в виде 10%-ой пошлины). Министерство предлагало пойти дальше и ограничить также вывоз обработанной древесины в виде фанеры и OSB-плит, однако мера не нашла поддержки в правительстве и, разумеется, в отрасли, большинство крупных компаний которой получают больше половины выручки от экспортных поставок.

Впрочем, Минпромторг нашел другой выход, лишив на следующий год производителей этих видов продукции льгот на транспортировку в экспортных направлениях, увязав выплату субсидий с ростом цены (новый механизм распределения льготы появился в этом году: удорожание более чем на 30% в течение первого полугодия лишает права претендовать на компенсацию логистических затрат в следующем году).

Улучшить контроль за вывозом продукции ЛПК с 2022 года государству позволит также сокращение пунктов ее пропуска через границу почти на треть - с 97 до 69. Эта мера не коснется продукции с высокой добавленной стоимостью (целлюлозы, плит, мебели, стройматериалов и т.д.), поясняли в пресс-службе профильного вице-премьера Виктории Абрамченко. Однако сокращение таможенных пунктов может привести к затруднениям в вывозе некоторых других категорий товаров, высказывали опасение участники отрасли, в частности, Segezha. В Минпромторге обещали проработать вопрос, указывая, что разделяют эти опасения, но лишь отчасти - в том, что касается возможного снижения экспорта пеллет и столбов для ЛЭП.

Пока что грядущие ограничения в вывозе леса и необходимость переориентировать потоки в действующие пункты пропуска привели к сумбуру в ж/д-поставках продукции ЛПК на границе с Китаем, рассказывал в декабре в интервью "Коммерсанту" совладелец "Илим" Захар Смушкин.

... и цифровизованный

Решение о запрете на вывоз необработанного леса - одна из мер в рамках выполнения поручения президента РФ по итогам состоявшегося в сентябре 2020 года поворотного для отрасли совещания о декриминализации лесного комплекса. Другие меры - обеспечение в этом году в тестовом, а с начала следующего в постоянном режиме прослеживаемости древесины через электронные сопроводительные документы (ЭСД) в ЛесЕГАИС, торговля государственной древесиной через биржу и регистрация внебиржевых сделок, определение правил по осуществлению Рослесхозом государственного лесного надзора, контроль над лесной техникой на делянках и др.

В готовности ЛесЕГАИС у участников отрасли есть сомнения "из-за неполного соответствия функционала системы, отсутствия необходимого ПО и оборудования, а также сложностей подготовки электронного сопроводительного документа в лесу", говорит Френкель, добавляя, что компания будет "работать по правилам, которые будут действовать".

Лесопереработчики и лесозаготовители предложили отложить вступление в силу требований ЛесЕГАИС для ее доработки. Однако правительство отменять требование об обязательном ЭСД похоже не намерено и, вероятнее всего, работать с информсистемой компаниям леспрома все же придется, подстраиваясь к донастройкам на ходу. То, что "решения все приняты" и система ЭДС, несмотря на все сложности, заработает с 1 января 2022 г., под конец текущего года подтвердила Абрамченко. "Конечно, это будет непростой путь, конечно, нужно будет по мере внедрения всех цифровых сервисов (проводить - ИФ) донастройки взаимодействия информационного между вот теми федеральными органами, таможней, Рослесхозом, пограничниками, все это необходимо донастраивать будет по мере того, как мы будем заниматься реализацией такого решения в следующем году", - сказала она "России 24".

Домашнее задание переработчикам

В целом отрасль в лице крупных игроков положительно оценивает меру по введению запрета на вывоз необработанной древесины. "Инициатива верная - она должна стимулировать развитие в России перерабатывающих производств и улучшить ситуацию с поставками сырья на отечественные предприятия ЛПК", - полагает Френкель. Глава Segezha Шамолин не раз подчеркивал, что компания фокусируется на вывозе продукции глубокой степени переработки, а значит ограничение на "кругляк" не повлияют на ее бизнес.

"Отечественный леспром в европейской части РФ полностью готов к введению этих ограничений, предприятия переработают 100% тех объемов хвойных круглых лесоматериалов, которые раньше вывозились. Это небольшие объемы, они разойдутся по текущим перерабатывающим мощностям существующих заводов европейской части России", - считает Карнаух из "Русского леса".

Другая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. "Мы оцениваем, что в нашей стране должны остаться 6-8 млн куб. м хвойного пиловочника, который ранее экспортировался в Китай из ДФО и СФО. Скорее всего, эти объемы не переработают в краткосрочной перспективе, а лишь в долгосрочной, когда будут введены новые мощности, новые заводы. При этом, возможно, в краткосрочной перспективе сократится лесозаготовка на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири", - отметил он.

Ожидаемое давление на цены при увеличении объема доступной древесины внутри страны может быть актуально для европейской части, но не гарантировано за Уралом. "Не исключается спад объемов лесозаготовки, перераспределение производственных затрат на другие сортименты (пиловочное сырье, фанерный кряж) и увеличение их стоимости, что приведет к повышению производственных издержек", - считают в аналитическом агентстве Whatwood.

Государство готово помогать переработчикам на Дальнем Востоке и в других регионах через Фонд развития промышленности (заявки были поданы на около 1 млрд руб., из них примерно треть приходится на ДФО). Также в арсенале - механизмы ПИП (приоритетные инвестпроекты), специнвестконтракта, СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений), перечисляет Евтухов. По его словам, на территории Дальнего Востока отмечается уверенное сокращение экспорта круглого леса: за девять месяцев этого года снижение составило 15%, до 3,5 млн куб. м. "В то же время в ДФО за девять месяцев 2021 года относительно 2020 года увеличилось производство шпона на 33%, пеллет - на 57%, целлюлозы - на 9%, мебели - на 10% с увеличением объемов экспортных поставок: шпон плюс 10%, пеллеты плюс 26%, мебель плюс 44%. Думаю, данная динамика будет и по итогам года", - перечислил замминистра.

Власти также рассчитывает на интерес к отрасли со стороны частных инвесторов. В качестве примера Евтухов привел одобренную в конце года правительством сделку покупки японской Iida 75% в крупнейшем лесопромышленном холдинге ДФО RFP Group Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича. В результате сделки в модернизацию и строительство новых мощностей по лесопереработке на Дальнем Востоке должно быть инвестировано порядка 11 млрд руб., отметил он.

Борьба за лесосеку

Любопытно, что продавцы доли в RFP Group в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и покупатель - Iida, по-разному характеризовали сделку. Если РФПИ сделал акцент на инвестировании "свыше 10 млрд руб." в деревопереработку, то японская компания в своем пресс-релизе больше упирала на доступ к богатым лесным ресурсам - "около 4 млн гектаров, в 1,08 раза больше острова Кюсю".

Увеличение сырьевой базы стало ключевым моментом и в другой крупной отраслевой M&A-сделке: в конце года Segezha приобрела 100% лесопромышленного холдинга "Интер Форест Рус" у инвесткомпании Bonum, заплатив $515 млн и почти удвоив размер лесосеки - до 23,6 млн куб., и увеличив площадь лесов в управлении до 16 млн га. В результате Segezha стала лидером в РФ по этим показателям, обогнав прежде лидировавший "Илим".

По данным "ВТБ Капитала", сейчас распределение лесных ресурсов по AAC (разрешенная ежегодная вырубка) между крупнейшими игроками выглядит следующим образом: Segezha - 20%, "Илим" - 13%, "УЛК" - 5%, "Титан" - 5%, Mondi - 4%, "РФП Групп" - 4%, прочие - 49%.

Сделка позволила Segezha начать формирование крупного лесопромышленного кластера в Сибири с перспективой строительства двух ЦБК, двух-трех лесопильных комплексов и завода по производству фанеры. Завладев ресурсной базой, Segezha продолжила консолидировать активы в регионе: на баланс компании от материнской АФК "Система" перешло лесоперерабатывающее ООО "Сибирский лес", также, судя по базе "СПАРК", холдинг в декабре стал владельцем ранее принадлежавшей Rockwell Capital Глеба Франка компании "Тайга" с около 4 млн га в Красноярской крае.

"Мы приобретаем, в первую очередь, большую лесосеку. Это уникальная возможность приобрести 10,9 млн куб. м, мы думаем, что такой больше возможности, такого кейса больше на российском рынке не будет, по крайней мере, в ближайшее время", - прокомментировала недавно сделку по покупке "Интер Фореста" Романова.

С этим тезисом, похоже, согласны и Сахнова с Водяниковым из "ВТБ Капитала". "В условиях ужесточения борьбы за лесосеку в РФ (одну из самых дешевых с точки зрения себестоимости) происходит сокращение количества крупных целей доступных для приобретения, однако привлекательность таких активов все равно крайне высока, поэтому новые приобретения в следующем году возможны", - считают эксперты.

Покупка лесных активов интересна и в свете ужесточения ESG-требований и курса на углеродную нейтральность как за рубежом, так и внутри страны. Признание поглощающей способности российских лесов при запуске системы торговли углеродными единицами может сделать лесопромышленные компании одними из бенефициаров ориентированной на решение климатических задач мировой экономики.

О конкретных "бонусах" говорить пока рано, однако некоторые предварительные оценки уже звучат: Segezha могла бы получать порядка 5 млрд рублей EBITDA в год за счет торговли углеродными квотами, говорил летом этого года Шамолин. Компания уже запустила оценку своих активов с участием международных экспертов с тем, чтобы уточнить баланс объемов выбросов и поглощения CO2 для возможной торговли квотами в будущем.

ESG-фактор был значимым при решении Iida войти в капитал RFP Group. Поглощающая способность лесных участков RFP оценивается в 9,5 млн т CO2 в год, что соответствует ежегодному объему выбросов 1 млн японцев, отмечала японская компания в своем пресс-релизе.

Из леса на биржу

Рост цен на продукцию ЛПК, активизация мировой климатической повестки, появление определенности в отраслевой регуляторике стали хорошим фоном для выхода на биржу. Первой на этот шаг решилась Segezha: 28 апреля компания разместила на МосБирже 3,75 млрд акций по 8 руб. за штуку и привлекла 30 млрд руб. Сейчас free float составляет 24%. По состоянию на 27 декабря одна акция Segezha на Московской бирже стоила почти 11 руб.

Пока компании удается выполнять и даже перевыполнять обещания, данные в ходе подготовки к IPO. Это касается как расширения бизнеса: инвестиций в собственные активы и M&A, так и дивидендных выплат. По итогам 9 месяцев 2021 года компания заплатит акционерам 6,6 млрд рублей и не исключает дополнительных выплат в целом по году при том, что дивидендная политика предполагает выплату от 3 до 5,5 млрд руб. в год.

В конце года стало известно о том, что об IPO задумался еще один крупный игрок российского леспрома - специализирующаяся на производстве целлюлозы и бумаги группа "Илим". "Компания рассматривает IPO среди альтернатив развития. Обсуждение с банками ведутся. Решение не принято и будет зависеть от ряда факторов, включая ситуацию на рынках", - сообщала пресс-служба "Илима". К слову, компания уже привыкла довольно щедро делиться с акционерами прибылью: по итогам января-сентября 2021 года "Илим" выплатил своим акционерам дивиденды в объеме $288 млн, еще $282 млн владельцы компании получили за 2020 год.

"Об IPO других российских игроков нам пока неизвестно. Будем рады видеть на рынке и "Илим", и "Архангельский ЦБК", если они решат размещаться", - отметили в "ВТБ Капитале".