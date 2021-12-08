Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доллар продолжает слабеть, евро перешел к укреплению на Московской бирже в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,48 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,8 копейки - до 78,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за динамикой валют на Forex. Доллар дешевеет к большинству мировых валют, в том числе к евро, на улучшении настроений инвесторов и ослаблении опасений по поводу негативных последствий распространения нового варианта коронавируса "омикрон" для мировой экономики на фоне сигналов о том, что он не является более опасным по сравнению с другими.

Оптимистичные данные об эффективности вакцин

Оптимизму инвесторов способствуют опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований американской Pfizer и немецкой BioNTech SE в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech.

Этот доклад был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина Pfizer и BioNTech вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с новым штаммом.

Участники внутреннего рынка продолжают анализировать итоги переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшихся накануне, а также перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, сообщил в среду в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкий набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят. Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

Шаг повышения ставки на 25 б.п. "точно включается в тот диапазон средней ключевой ставки, который предполагается октябрьским прогнозом, но маловероятен", подчеркнул зампред.

Банк России может вернуться к "тонкой настройке" ДКП, когда ключевая ставка будет соответствовать устойчивой составляющей инфляции и выросшим инфляционным ожиданиям, кроме того, сообщил Заботкин.

"О "тонкой настройке" можно будет с уверенностью говорить, наверное, только когда будут убедительные доказательства того, что уровень ключевой ставки соразмерен устойчивой составляющей инфляции и возросшим инфляционным ожиданиям", - сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п. Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. При этом глава ЦБ тогда подчеркнула, что сохранение ставки на уровне 7,5% маловероятно.

Позднее она заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Переговоры Путина и Байдена

Внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей стали главной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, между тем сообщила пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

В Кремле также заявили, что подводить итоги этих переговоров пока рано, накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год. Об этом журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Тем не менее, по его словам, в Кремле выражают удовлетворение видеоформатом переговоров, хотя и считают личные встречи президентов более продуктивными.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующего контакта после того, как состоятся переговоры их представителей, но временные перспективы будущего возможного общения лидеров сейчас назвать невозможно, в свою очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с Путиным. Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан также сообщил, что в четверг Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты, по данным Trading Economics, ожидают ускорения темпов инфляции в Штатах до 6,7% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики США. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

Наибольший рост открытых вакансий был зафиксирован в секторе гостеприимства и общепита (+45 тыс.) и в секторе образовательных услуг (+42 тыс.). В то же время количество открытых вакансий уменьшилось в правительственных ведомствах (-115 тыс.).

Число принятых на работу людей в октябре составило 6,5 млн. Количество уволившихся по различным причинам сократилось до 4,157 млн с 4,362 млн в сентябре.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на вечерних торгах в среду рубль укрепляется к доллару США и немного дешевеет к евро. "Хотя нельзя сказать, что вчерашние онлайн-переговоры президентов России и США принесли в моменте существенные результаты, косвенные признаки указывают на снижение напряженности в отношениях между двумя странами, что может положительно отражаться и на динамике российской валюты. Сегодня вечером должны быть опубликованы данные Росстата по ноябрьской инфляции в России. Сделанные ранее заявления представителей Банка России говорят о том, что регулятор настроен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в целях сдерживания роста цен. На фоне недавних заявлений президента РФ, назвавшего инфляцию главной проблемой, сегодняшняя статистика за ноябрь и за первую неделю декабря может иметь важное значение перед декабрьским заседанием ЦБ, итоги которого будут озвучены в следующую пятницу. Потенциальное увеличение ставки является фактором, способным поддержать рубль", - отмечает Беспалов.

В то же время, по его словам, регуляторы в мире не спешат с ужесточением ДКП. "Сегодня, например, ставки на их текущих уровнях сохранили ЦБ Индии и Банк Канады. Поздно вечером ожидается решение ЦБ Бразилии, который, вероятно, объявит о повышении ставки. Большое значение на фоне недавнего ужесточения риторики представителей ФРС могут иметь данные по инфляции в США за ноябрь, выход которых запланирован на пятницу", - говорит Беспалов.

Цены на нефть

Цены на нефть растеряли прирост после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличилась на 0,15% - до $75,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,1% - до $72,12 за баррель.

Как сообщило в среду Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 1,52 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе подскочили на 2,4 млн баррелей, до 30,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах выросли на 3,88 млн баррелей, дистиллятов - на 2,73 млн баррелей. Аналитики прогнозировали их повышение соответственно на 2 млн баррелей и 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн баррелей в сутки, максимума с мая 2020 года, сообщило Минэнерго.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 29,46 копейки, до 73,8453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,74 копейки, до 83,364 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 56,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7414 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 55,5 копейки и составил 73,7394 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 222,557 млн, из которых $729,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 492,922 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 57,11 копейки, до 83,2336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 42,3 копейки и составил 83,2714 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR587,158 млн, из которых EUR146,092 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,066 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 7,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 11 б.п. - до 7,83% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. каждая - до 8,53% и 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 9,27% годовых.