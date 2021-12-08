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Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"

Две дозы обеспечивают значительно меньшую защиту от нового штамма

Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"
Фото: Frank Augstein - Pool / Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон". Об этом сообщается в пресс-релизе компаний со ссылкой на предварительные лабораторные исследования.

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В документе отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения третьей - бустерной - дозы вакцины, нейтрализовала "омикрон" в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других вариантов коронавируса, более ранних, чем "омикрон".

При этом отмечается, что двух доз вакцины Pfizer "может быть недостаточно для защиты от инфицирования вариантом "омикрон".

Pfizer и BioNTech также продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон" и надеются, что она будет доступна уже в марте следующего года.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья сообщило, что "омикрон" может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают как вакцины от COVID-19, так и естественный иммунитет. По мнению ученых, усилить защиту организма позволят дополнительные бустерные дозы вакцин.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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