РФПИ за 10 лет инвестировал больше 2,1 трлн рублей в десятки проектов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - За последние десять лет Российский фонд прямых инвестиций вместе с иностранными партнерами инвестировал в более чем 90 проектов свыше 2,1 трлн рублей, сообщил "Интерфаксу" глава фонда Кирилл Дмитриев.

Инвестиции стали возможны благодаря стратегическим партнерствам с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд, продолжил он.

"Эти проекты охватывают практически все регионы РФ и большинство секторов экономики - от энергетики и инфраструктуры до IT и здравоохранения", - отметил он и добавил, что за этими цифрами стоят десятки примеров успешных инвестиций в ведущие компании и перспективные проекты.

"10-летняя история РФПИ доказывает эффективность инвестиционной модели роста российской экономики", - сказал глава фонда.

Дмитриев упомянул и о поддержке со стороны государства. Он напомнил, что президент Владимир Путин каждый год во время ПМЭФ встречается с партнерами РФПИ и отвечает на их вопросы об экономике. Глава фонда назвал эти встречи "абсолютно уникальным форматом", и добавил, что они критически важны для инвесторов, "для понимания приоритетов и движения вперед".

Он отметил, что далеко не каждый проект, в котором заинтересовано государство, может быть инвестиционно привлекательным.

"И, соответственно, наоборот - не все, что интересно инвесторам, отвечает государственным представлениями о приоритетных проектах. Мы должны инвестировать в проекты, которые являются знаковыми для страны и имеют значимый потенциал роста. При этом деньги должны вернуться к нам, а через нас к государству, с доходностью", - сообщил Дмитриев.

"Наша уникальная модель соинвестирования предполагает, что на каждый наш рубль мы привлекаем 9 рублей от наших партнеров, - сказал он. - Доверие иностранных партнеров к нашей модели подтверждается тем фактом, что уже 8 фондов автоматически инвестируют с нами. Например, фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов уже заключил с нами более 60 сделок, и они получили хорошую доходность на свои инвестиции. Китайский фонд проинвестировал уже более чем в 20 компаний, и они являются примерами для других соинвесторов, многие из которых до работы с нами никогда раньше не инвестировали в Россию".

"Поэтому наше величайшее достижение за эти 10 лет - это история доходных инвестиций, она является залогом того доверия, которое у нас есть с фондами, что соинвестируют с нами. Одним из первых наших соинвесторов стал суверенный фонд Кувейта. Это старейший суверенный фонд, который имеет высочайшую репутацию, и когда они первыми объявили, что входят на 10% в каждую нашу сделку, это стало знаком очень большого доверия, и за ними последовали другие фонды", - сказал глава фонда.