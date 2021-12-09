Глава РФПИ: доходные инвестиции стали залогом доверия наших партнеров

Кирилл Дмитриев рассказал о результатах работы Российского Фонда прямых инвестиций за 10 лет

Кирилл Дмитриев Фото: Пресс-служба

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский Фонд прямых инвестиций отмечает свой юбилей - 10 лет. За это время фонд инвестировал почти в сотню проектов на сумму более 2 триллионов рублей. В его портфеле не только уникальные, но и высокоэффективные проекты, многие крупные фонды и компании стали соинветсорами РФПИ, что является знаком большого доверия. Не удивительно, что во время пандемии РФПИ поддержали самые перспективные разработки отечественной фармы. А их главным продуктом стала первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V". О результатах своей работы за эти 10 лет в интервью "Интерфаксу" рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Кирилл Александрович, в эти дни РФПИ отмечает 10-летие. Каковы итоги работы Фонда за десятилетку? Сколько проектов проинвестировано, в каком объеме? Какие вы могли бы выделить?

- За 10 лет РФПИ совместно с иностранными партнерами инвестировал более чем в 90 проектов на сумму свыше 2,1 триллиона рублей. Эти проекты охватывают практически все регионы РФ и большинство секторов экономики – от энергетики и инфраструктуры до IT и здравоохранения.

Это сухие цифры, за которыми стоят десятки примеров успешных инвестиций в ведущие компании и перспективные проекты, которые стали возможными благодаря стратегическим партнерствам с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 миллиардов. 10-летняя история РФПИ доказывает эффективность инвестиционной модели роста российской экономики.

История РФПИ – это не только слаженная работа команды, но и очень мощная поддержка от руководства страны. Каждый год президент проводит встречи с нашими партнерами, ведущими мировыми инвесторами, отвечает на их вопросы об экономике России, о приоритетах инвестирования. Во всем мире это абсолютно уникальный формат, традиционно встречи происходят в рамках Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума. Эти встречи критически важны для нас, для понимания приоритетов и движения вперед.

Наши портфельные компании - это не только Москва, они активно расширяются в регионы. Например, компания "Мать и дитя", одна из первых наших инвестиций еще в 2012 году. С момента инвестиции РФПИ компания открыла 40 новых высокотехнологических медицинских центров мирового уровня, число регионов присутствия увеличилось с 3 до 25, было создано более 7 тысяч рабочих мест, в госпиталях группы родилось почти 60 000 детей. Во время пандемии "Мать и дитя" в кратчайшие сроки переориентировало ряд госпиталей для борьбы с ковидом, что позволило спасти десятки тысяч жизней.

Или компания "Герофарм", которая смогла заместить иностранный инсулин инсулином российского производства благодаря запуску завода по производству фармацевтических субстанций в Санкт-Петербурге. Компания разработала и вывела на рынок инновационные аналоги инсулина, которые производятся в РФ по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы.

Важно, что многие наши проекты имеют измеряемый эффект. Например, первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, инвестором в который мы выступаем, на 54% повышает пропускную способность по железной дороге между странами и сокращает время путешествия грузов на 700 км. Это очень важный проект, который способствует развитию внешнеторговых связей между Россией и Китаем. Строительство завершено более чем на 90%, официальный запуск – в будущем году.

Еще один знаковый проект – логистическая платформа PLT, которая сейчас входит в тройку крупнейших игроков на рынке складской недвижимости России, хотя она была создана "с нуля" только в 2016 году. За это время было построено 10 новых логистических терминалов общей площадью более миллиона квадратных метро, и компания является сейчас одним из абсолютных лидеров на логистическом рынке РФ. Мы также проинвестировали в крайне интересный проект переоборудования бывшего аэропорта "Тушино" в суперсовременный технопарк, где будут проживать шесть тысяч семей. Около 20 000 сотрудников будут трудиться в абсолютно высококачественном месте, где есть современные офисы и лучшая инфраструктура для сотрудников. Это еще один успешный проект "с нуля", возведен современнейший комплекс для людей, один из лучших в России.

Можно еще долго перечислять примеры проектов - расширение аэропортов Владивостока и Санкт-Петербурга, строительство ЦКАД, такие крупнейшие производства, как "ЗапСибНефтехим" - и каждый – это очень интересная созидательная история.

- В чем суть модели инвестирования РФПИ? Каким образом удается сбалансировать интересы государства, выделяющего средства на проекты, и интересы иностранных инвесторов, нацеленных на получение прибыли?

- В этом и заключается важность нашей роли – в нахождении такого баланса. Понятно, что далеко не каждый проект, в котором заинтересовано государство, может быть инвестиционно привлекательным. И, соответственно, наоборот – не все, что интересно инвесторам, отвечает государственным представлениями о приоритетных проектах. Мы должны инвестировать в проекты, которые являются знаковыми для страны и имеют значимый потенциал роста. При этом деньги должны вернуться к нам, а через нас к государству, с доходностью. Наша уникальная модель соинвестирования предполагает, что на каждый наш рубль мы привлекаем 9 рублей от наших партнеров.

Важно подчеркнуть еще раз, что это не модель расходования госсредств, а модель инвестирования в ведущие проекты. Это сильно усложняет задачу, потому что надо и проекты отбирать очень качественные, и партнеров убеждать в прибыльности инвестиций. Доверие иностранных партнеров к нашей модели подтверждается тем фактом, что уже 8 фондов автоматически инвестируют с нами. Например, фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов уже заключил с нами более 60 сделок, и они получили хорошую доходность на свои инвестиции. Китайский фонд проинвестировал уже более чем в 20 компаний, и они являются примерами для других соинвесторов, многие из которых до работы с нами никогда раньше не инвестировали в Россию.

У нас есть уникальный уровень доверия с ними и многими другими фондами. Если бы мы теряли деньги, если бы не вкладывали их с доходностью, они бы перестали работать с РФПИ. Поэтому наше величайшее достижение за эти 10 лет — это история доходных инвестиций, она является залогом того доверия, которое у нас есть с фондами, что соинвестируют с нами. Одним из первых наших соинвесторов стал суверенный фонд Кувейта. Это старейший суверенный фонд, который имеет высочайшую репутацию, и когда они первыми объявили, что входят на 10% в каждую нашу сделку, это стало знаком очень большого доверия, и за ними последовали другие фонды.

Мы не только позволяем другим фондам инвестировать в Россию, но и помогаем российским компаниям на внешних рынках – это настоящая глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ. Через нас российские компании выходят не только на наших партнеров среди суверенных фондов, но и получают выход на экосистемы их портфельных компаний по всему миру, что фактически дает возможность партнерства и синергетического эффекта с тысячами компаний через партнерство с нами.

Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда для технологической российской компании мы можем очень быстро открыть рынки Эмиратов, Саудовской Аравии, Китая, Японии, Кореи, многих стран.

Так, одна из портфельных компаний РФПИ, NTechLab, занимающаяся развитием систем "компьютерного зрения" с применением технологий искусственного интеллекта, сумела успешно выйти на рынки Ближнего Востока при поддержке партнеров РФПИ из региона.

- Как ваши инвестиции соотносятся с нацпроектами? В чем роль РФПИ при их реализации?

- Безусловно, мы играем очень важную роль в достижении целей, поставленных целым рядом национальных проектов - в инфраструктуре, здравоохранении, транспорте и других. Мы предоставляем финансирование, в том числе внебюджетное - от наших партнеров. Мы находим и проекты, которые могут быть доходными, и соинвесторов.

- Как за 10 лет изменились приоритеты фонда? Как его деятельность соотносится с теми целями, которые ставились изначально?

- Мы развиваемся в соответствии с теми целями, которые были поставлены первоначально, а именно стать ведущим суверенным фондом, который привлекает капитал в ключевые и знаковые для России проекты, способствуя экономическому росту. Если посмотреть на все наши инвестиции, то они полностью соответствуют этой миссии - от инвестиций в дороги (например, наши инвестиции в ЦКАД, которые помогают сократить транзитный трафик Москвы на 30%, а при реализации проекта создано 200 тыс. новых рабочих мест), до наших инвестиций в вакцину, которые тоже являются абсолютно знаковым для России проектом. Имея очень четкие цели, мы им следуем, но это может принимать абсолютно различные формы: от производства инсулина, вакцины и других медицинских ключевых препаратов, до развития нефтехимических предприятий или инвестиций в аэропорты.

Успешность нашей модели, основанной на международных партнерствах, очевидна. В качестве наиболее ярких примеров можно привести наши инвестиции в аэропорты. Это инвестиции в аэропорт Владивостока, куда пришел Changi, крупнейший сингапурский оператор аэропортов и один из лучших в мире. Мы привели их в аэропорт Владивостока, что помогло ему стать одним из ведущих аэропортов в России по уровню сервиса.

В аэропорт "Пулково" в Петербурге мы привлекли шесть суверенных фондов. Это первая инвестиция в инфраструктурный объект в мире, в рамках которой удалось объединить сразу 6 инвесторов - суверенных фондов из таких стран, как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Китай. Мы показываем, что инфраструктура России интересна для огромного количества фондов и это не только позволяет привлекать инвестиции, но и создавать пулы инвесторов, которые в дальнейшем также готовы проактивно инвестировать в Россию.

- Как меняются предпочтения инвесторов? Как на них повлиял COVID? Как это отражается на ваших инвестиционных предпочтениях?

- Мир после пандемии – это мир технологий. Поэтому мы видим огромнейший интерес к интернет-компаниям, всем связанным с онлайн-сферой. Например, с нашими партнерами мы сейчас активно инвестируем в создание ведущего облачного сервиса. В целом, все, что связано с "цифрой", использованием искусственного интеллекта – это крайне интересно. Во многие подобные компании вы начали инвестировать задолго по пандемии. Например, в компанию "Доктис", которая стала ведущим сервисом онлайн-медицины. Это оказалось очень востребованным в эпоху локдаунов.

Или еще крайне интересный пример небольшой портфельной компании - Elementaree, которая доставляет на дом готовые продуктовые наборы. Все это делается в онлайн- формате, и это особенно востребовано в пандемию: этот бизнес очень активно вырос в последний год. Фактически с нуля компания стала одним из лидеров по доставке на дом готовых наборов еды.

Также мы видим, что на фоне резкого роста инфляции во всем мире, сохраняется значимый интерес к ресурсам, к энергетике, в первую очередь, к "зеленой" энергетике. Так, мы являемся большим инвестором вместе с Fortum в ведущую сеть в России ветропарков, инвестируем в создание крупнейшей в России солнечной электростанции в Калмыкии. Тема устойчивого развития и ESG надолго вошла в повестку и предоставляет широкие возможности для новых инвестиций.

Мы также будем наращивать взаимодействие между портфельными компаниями РФПИ, потому что у нас уже почти 100 компаний, куда мы проинвестировали. Они между собой активно взаимодействуют и на самом деле находят очень много общего, потому что все они – быстрорастущие компании, технологичные, обладают большим потенциалом. От Aliexpress Россия и сети фитнес-клубов UFC Russia до различных медицинских и инфраструктурных проектов – это те бизнесы, которые отличает нацеленность на улучшение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, привлечение инновационных технологий и лучших мировых практик. Мы видим все больше возможностей взаимодействия между ними и это то направление, которому мы, безусловно, будем уделять большое внимание в будущем.

- В последний год РФПИ в первую очередь ассоциировался с вакциной "Спутник" и борьбой с пандемией. Как так получилось? Работа над вакциной затмила все?

- Мы действительно взяли на себя огромные риски, и это было очень сложным решением, потому что в самом начале эпидемии мы видели, что многие партнеры просто ожидают, что все закончится очень быстро, в течение нескольких месяцев. Мы же поняли, что это все надолго, и сразу подумали о тех трех вещах, которые мы можем делать как инвестор - это тесты, препарат и вакцина. Это наша "триада" борьбы с пандемией.

Были предприняты титанические усилия, чтобы найти и проинвестировать в лучшие тесты, лучший препарат против коронавируса и лучшую вакцину. И у нас это получилось. Это пример того, как активно работает команда РФПИ, как активно работают наши сотрудники. Мы не просто стали первыми, кто инвестировал в уникальные тесты для коронавируса в России, которые дают результат за 30 минут и пользуются очень большим спросом за рубежом, но сейчас у нас есть две новые модели этих тестов. Одна - это очень высокопроизводительная модель, которая может очень быстро тестировать большое количество людей. Другая – это портативное устройство, которое можно поставить дома, и которое имеет точность в 500 раз выше обычного теста и может тестировать не только на коронавирус, но на семь других различных вирусов. Поэтому мы не оставляем тестовую тематику.

"Авифавир", препарат, созданный совместно с группой "ХимРар", показал, безусловно, очень хорошую эффективность. Главное - принимать его в первые 5-7 дней после выявления коронавируса. Он показал, что практически в два раза можно сократить срок течения болезни и не допустить развития тяжелых случаев.

И, конечно, вакцина "Спутник V", это ключевая тема как для РФПИ, так и для всей страны, это одно из выдающихся достижений российской науки в 21 веке. Центр им. Гамалеи создал ее на базе хорошо изученной, безопасной и эффективной платформы аденовирусных векторов человека, что существенно отличает нашу вакцину от иностранных аналогов и позволяет формировать сильный, а главное, длительный иммунитет. Регистрация в 71 стране позволила не просто спасти миллионы жизней, но также получить независимые подтверждения высочайшей эффективности и безопасности, показать, что российская вакцина не только не уступает иностранным разработкам, но и превосходит их.

Например, свежие данные из Венгрии показывают, что "Спутник" – лучшая из пяти ведущих вакцин, применяемых в стране, по защите от смертности от COVID-19. Там "Спутник" показал эффективность 98% защиты от смертности, вероятность смерти от коронавируса после прививки российской вакциной в 130 раз ниже, чем у невакцинированных. Это лучше, чем у Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и Sinopharm.

- Какой объем средств вложен в продвижение "Спутника", в его производство? Сколько "Спутника V" и "Спутника Лайт" сейчас производится за рубежом? На площадках каких стран?

- Мы проинвестировали 22 млрд рублей в вакцину "Спутник V" и "Спутник Лайт". При этом "Спутник Лайт" фактически был создан по инициативе РФПИ, мы финансировали и клинические исследования за рубежом, и ряд производственных мощностей, в том числе там. Что касается производства, то "Спутник" производится более чем в 10 странах на мощностях более чем 20 производителей. Соответственно, среди этих стран - Индия, включая Serum, ведущий производитель в мире вакцин, и еще пять других производителей в Индии. Также в Корее, в Китае и в других странах.

Сейчас у нас за рубежом производится не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Со временем, мы считаем, что главный объем производства за рубежом будет двигаться именно в сторону "Спутника Лайт". Потому что "Спутник Лайт" - это уникальная вакцина, она успешна не только как отдельная вакцина, но и как бустер для других вакцин.

Соответственно, мы видим возможность через "Спутник Лайт" бустировать много других вакцин, в этом наше преимущество, потому что "Спутник" держит защиту дольше, чем мРНК-вакцины. "Спутник" был первым коктейлем вакцин, то есть сочетал два компонента аденовируса. Использование "Спутника Лайт" как универсального бустера для других вакцин - это тоже, нам кажется, крайне перспективно. Он уже одобрен в таком качестве и в Эмиратах, и в Аргентине, и на Филиппинах.

- Из Европы приходят тревожные сообщения о планах введения новых локдаунов из- за роста заболеваемости коронавирусом. Это происходит на фоне довольно высокого уровня вакцинации в европейских странах. В чем вы видите причину складывающейся ситуации? Вакцина не работает?

- Нет никаких сомнений, что вакцины работают, но ключевой вопрос – как долго сохраняется их эффективность. Например, данные из ряда стран по вакцине Pfizer показывают, что уже через четыре месяца ее эффективность падает ниже 50%, а через шесть месяцев – ниже 30%! Напомню, что вакцина Pfizer является де-факто монополистом в США и большинстве стран ЕС, где на нее порой приходится 75% вакцинаций и более – именно в тех странах, где мы сейчас наблюдаем резкий рост заболеваемости. Именно в быстро снижающейся эффективности, как мы считаем, и заключается главная причина очень мощного всплеска случаев. Важно, что рост этот начался задолго до новостей о появлении нового штамма Омикрон.

Для сравнения, недавние исследования в Сан-Марино, где, наоборот, большинство были вакцинированы "Спутником", показывают, что российская вакцина сохраняет эффективность на уровне 80% через 6-8 месяцев. 80% и 30% – это огромная разница! Мы не просто об этом говорим, а предлагаем сразу эффективное решение – однокомпонентный "Спутник Лайт" как универсальный бустер, дополнительный укол для мРНК-вакцин, для других вакцин, чтобы повысить их эффективность, длительность иммунного ответа.

Поэтому мы выступаем за сотрудничество между различными вакцинами, за то, чтобы "Спутник Лайт" как один из элементов мировой борьбы с коронавирусом активно использовался, чтобы были комбинации вакцин. Комбинации вакцин – самый эффективный способ борьбы с мутациями, в том числе с новым "Омикроном" и с другими мутациями, которые еще могут возникнуть в ближайшие месяцы.

- А что значит "комбинации вакцин"? Это вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" как бустер, либо это какие-то международные вакцины и их сочетание?

- Началось все как раз со "Спутника V", который стал первой комбинацией вакцин – это аденовирус 26 (первый укол) и аденовирус 5 (второй укол). Это гетерогенный подход, который доказал свою эффективность. Другие двухкомпонентные вакцины предполагают укол одни и тем же компонентом дважды.

Мы спонсируем исследования комбинации "Спутника Лайт" в Аргентине в сочетании с препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinopharm. Отдельные исследования с AstraZeneca мы начали еще в феврале этого года, что стало первым примером исследования комбинированного использования вакцин от ковида. Это очень важная история. Имеющиеся данные свидетельствуют, что "Спутник Лайт" может бустировать другие вакцины более эффективно, чем третий укол той же самой вакцины.

Мы исходим из того, что эффективность Pfizer и других вакцин очень сильно падает после 5-6 месяцев. "Спутник Лайт" с его более длительным иммунитетом мог бы стать для них лучшим бустером. Подобные исследования мы уже провели во многих странах. "Спутник" уже одобрен, в качестве универсального бустера на Филиппинах, в ОАЭ, Бахрейне и других странах. На этой неделе Аргентина также утвердила "Лайт" в качестве бустера.

- Как проходят испытания комбинации "Спутника" и AstraZeneca. Есть какие-то результаты, когда планируется завершить эти исследования?

- Да, они проводятся в Азербайджане, в Аргентине и других странах. Очень важен пример Аргентины, где мы тестируем комбинацию не только с AstraZeneca", но и с Sinopharm, и с Moderna. И, например, использование "Спутника" в качестве бустера "Sinopharm" привело к повышению антител клеточного иммунитета в 10 раз у китайской вакцины. Поэтому все эти исследования и комбинации, в том числе в Аргентине, показали и высочайший уровень безопасности, и высочайший уровень эффективности, где во всех вакцинах, если их бустирует "Спутник", результирующий иммунитет, и по антителам, и по клеточному иммунитету, выше, чем, если бустируют еще одним уколом той же самой вакцины.

Также в Аргентине уже более миллиона человек получили комбинацию "Спутника" с другими препаратами. Это " AstraZeneca" и " Moderna". Поэтому мы сейчас лидеры в мире по комбинации "Спутника" с другими вакцинами.

- Ориентировочные сроки по завершению исследований?

- Данные мы уже публиковали по безопасности, по иммуногенности. Мы считаем, что все данные исследований этих комбинаций будут опубликованы в декабре - январе.

- Что касается испытаний комбинации "Спутника" с "Pfizer". Вы говорили, что проводятся исследования, но не называли страны.

- Гондурас уже опубликовал официальный данные, что испытания "Спутника" с "Pfizer" показали высокий уровень безопасности и эффективности. И мы подтверждаем, что еще несколько стран используют "Спутник" как бустер для "Pfizer". И, соответственно, есть уже исследования, где мы видим, что эффективность "Спутника" как бустера для "Pfizer" высока. Но все эти данные мы будем публиковать, скорее всего, в следующем году.

- А страны или хотя бы регион вы назовете? Ближний Восток?

- В том числе на Ближнем Востоке, детали мы пока не готовы озвучить.

- Какова была именно роль РФПИ в теме бустирования? Ведь вы инвестиционный фонд, а не вирусологи или фармакологическая компания.

- Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" это как раз тот препарат, который РФПИ предложил создать на базе "Спутника V", потому что мы с самого начала понимали, что на фоне появления новых штаммов потребуется ревакцинация, и, соответственно, бустерная вакцина. Это подчеркивает наш глобальный подход - мы не только вкладываем средства, но и помогаем получать образцы новых штаммов, запускаем зарубежные производства, активно работаем над научными публикациями, помогаем собирать данные со всего мира.

Иными словами, мы не просто выделяем средства и просто пассивно ждем хорошую доходность. Это тяжелейшая ежедневная работа, иногда требующая управления в "ручном режиме". Это отражение периодических атак "большой фармы", что стимулировало нас запустить Twitter-аккаунт, где сейчас уже почти миллион человек подписчиков, в том числе журналисты и ученые со всего мира. И мы через Twitter, через специально созданный сайт о вакцине распространяем ключевую информацию про "Спутник", которая зачастую блокируется или искажается многими западными СМИ. Все это показывает, как по мере реализации проекта "Спутник" мы должны были выполнять многие несвойственные нам задачи для того, чтобы достичь цели – донести правильную информацию о российской вакцине и защитить сотни миллионов людей по всему миру от пандемии.

- Вы часто выступаете с критикой "большой фармы" и необъективности западных СМИ. Что вы имеете в виду? Как вы с этим боретесь?

- Речь не только о "Спутнике". Ряд других вакцин, в первую очередь AstraZeneca, также подверглись необоснованным атакам. Важно понимать, что "большая фарма" во многом заточена на атаку конкурентов.

Одна из компаний "большой фармы" официально заплатила $4,7 миллиарда штрафов за последние годы за агрессивный нелегальный маркетинг. Что имеется в виду? Это не только подкуп в системе здравоохранения, но и использование медиа для атаки на конкурентов, вброс определенных тем и историй.

"Спутник" был атакован еще до того, как был зарегистрирован. Все эти бредовые истории про русских хакеров якобы укравших рецепт вакцины - мы очень жестко на все это ответили, и сейчас эту тему уже никто не поднимает. Но постоянно всплывают другие вопросы – а вдруг "Спутник" неэффективен, а вдруг он небезопасен? Лучший ответ на это - научные статьи, данные реального применения вакцины по всему миру. Это и статья в Lancet, показавшая, что "Спутник" одна из наиболее эффективных вакцин в мире, и данные из Венгрии, и данные из Мексики, где у нашей вакцины лучшие показатели безопасности. То есть на все ангажированные вопросы у нас уже есть четкий набор хорошо документированных научно выверенных данных, подтверждающих нашу правоту.

- Многие официальные российские лица, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорил, что сейчас ощущается позитивное отношение со стороны европейцев по вопросам взаимному признанию сертификатов вакцинации.

- Да, взаимное признание сертификатов - это единственный путь вперед. И, безусловно, уверен, этот процесс резко ускорится в начале следующего года. И, что важно, мы здесь тоже предлагаем вариант новаций, мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определенного уровня антител. И вообще считаем, что взаимное признание вакцин и сертификатов – это критично для возобновления туристических потоков и нормальной экономической деятельности.

- Если пофантазировать, а нет ли планов выхода на американский рынок российских вакцин?

- Смотрите, они не пустили на американский рынок даже вакцину "AstraZeneca", то есть своего союзника в Великобритании, которая отозвала свою заявку после того, как провела там клинические испытания. Поэтому, к сожалению, мы видим, что вопрос вакцин политизирован. Мы видели, что официально в отчете министерства здравоохранения США они написали, что препятствовали "Спутнику" в Бразилии, убедили Бразилию не использовать "Спутник". Поэтому мы просто реалистично относимся к тому, что мы будем фокусироваться больше на тех рынках, где "Спутник" востребован, и люди его хотят и понимают. Вот, например, президент Фернандес (президент Аргентины Альберто Фернандес - ИФ), мы видели, ревакцинировался "Спутником Лайт". Поэтому у нас очень большие возможности, и мы фокусируемся на рынках за пределами США.

- Как ваша существующая модель инвестирования помогла при продвижении "Спутника"?

- Одним из условий глобального успеха "Спутника" стали партнерства РФПИ по всему миру, которые мы задействовали. Возвращаясь к десятилетию РФПИ, важно отметить, что мы действительно построили очень доверительные отношения с ведущими суверенными фондами. Важнейшую роль сыграли наши китайские партнеры, которые на раннем этапе помогли нам оценить весь масштаб пандемии и начать действовать. Нам очень помогли и Объединение Арабские Эмираты, они одними из первых зарегистрировали вакцину и провели клинические испытания, которые показали очень высокую эффективность вакцины "Спутник".