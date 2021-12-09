Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - АО "Вектор Рейл" стало собственником 100% ООО "Брансвик Рейл Холдинг" (БРХ), владеющей активами лизингового железнодорожного оператора Brunswick Rail, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Информация приводится по состоянию на 8 декабря. При этом говорится, что доля передана в залог банку ВТБ (договор датирован сентябрем 2020 года, зарегистрирован 8 декабря 2021 года). Срок обременения не указан.

"Вектор Рейл" владеет компанией "СГ-транс" (СГТ) - крупнейшим в России собственником подвижного состава для транспортировки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии (по состоянию на 1 июля - 24,6 тысячи цистерн, 3,4 тысячи танк-контейнеров с арендой соразмерного количества, 4,5 тысячи фитинговых вагонов-платформ, 17 тепловозов, железнодорожная инфраструктура).

В материалах к недавнему выпуску облигаций СГТ, в качестве крупнейших собственников "Вектор Рейла" указывался мажоритарий ПАО "ТрансФин-М" Алексей Тайчер и сооснователь Rail Garant Сергей Смыслов.

В совет директоров "СГ-транса" также входят сыновья бывшего вице-президента ОАО "Российские железные дороги" Салмана Бабаева Руслан и Тимур (последний возглавляет этот корпоративный орган). Оба в "СПАРКе" ранее значились в числе партнеров Тайчера по "Вектор Рейлу" до его реорганизации из ООО в нынешнее АО.

По сути, "Вектор Рейл" является единственным собственником СГТ: формально компания владеет 58,25% акций ж/д оператора, но остальные 41,75% являются казначейскими (были выкуплены у прежних совладельцев - "частных инвесторов").

Brunswick Rail, по данным его сайта, располагает парком примерно из 40 тыс. вагонов (информация приводится по состоянию на конец июня 2020 г.; 46% - полувагоны, 41% - цистерны, 13% - платформы, 2% - крытые вагоны). Компания предоставляет подвижной состав по контрактам долгосрочной аренды (оперативного лизинга).

Владельцем 99,9% ООО "БРХ" до "Вектор Рейла", как следует из "СПАРКа", была кипрская Brunswick Rail (Cyprus) Ltd, 0,1% - Amalgam Rail Management Ltd (ARM). Последняя - структура главы инвестиционной компании "Супремум Капитал" Ильи Беляева, который и считается на рынке собственником Brunswick Rail.

"Брансвик Рейл Холдинг", согласно данным "СПАРКа", владеет ООО "Брансвик Рейл Менеджмент", ООО "Брансвик Рейл" и ООО "Профтранс" (самостоятельный железнодорожный оператор в структуре группы, "работающий с клиентами из ряда ключевых отраслей, в частности металлургической и угольной"). Все три структуры переведены на БРХ с ARM в сентябре 2020 года.

У ООО "Брансвик Рейл" - 10% в ООО "Гарант Рейл Сервис" (ГРС). Сейчас последней структуре принадлежит 50% в зарегистрированной в ноябре 2021 года компании "Новотехрейл" (НТР) - совместном предприятии с "ТрансФин-М" по ремонту вагонов и производству запчастей. Оно займется восстановлением и развитием Новозыбковского машиностроительного завода (Брянская обл., ранее входил в обанкроченный "Рэйлтрансхолдинг" Сергея Шпака).

Еще по 45% в ГРС - у ООО "Рейл Сервис" Сергея Гущина (бывшего партнера Смыслова по Rail Garant) и АО "Абсолют" Вагана Геворкяна и Александра Мизякина.