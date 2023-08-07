"Коммерсантъ" сообщил о выходе из "СГ-Транс" двух основных акционеров

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Основные акционеры крупнейшего оператора железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) "СГ-Транс" Алексей Тайчер и Сергей Смыслов выходят из капитала компании, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомые с ходом сделки.

100% "СГ-Транса" принадлежит АО "Вектор Рейл". По данным компании, раскрытым при подготовке к выпуску облигаций в 2021 году, в "Вектор Рейл" у Тайчера и Смыслова было 58,25% акций на двоих. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас речь идет о 63% акций.

По его словам, бумаги основных акционеров выкупили другие участники "Вектор Рейл" братья Тимур и Руслан Бабаевы, а также два топ-менеджера "СГ-Транса" и инвестфонды. Сумма сделки неизвестна. В "СГ-Трансе" от комментариев отказались.

Источник, близкий к "Вектор Рейл", объяснил изданию, что Тайчер намерен сосредоточиться на проектах группы "Трансфин-М", которую он контролирует, и на новых логистических активах.

"Трансфин-М" занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов, и в первом квартале ее чистая прибыль по МСФО выросла в 2,2 раза до 4,8 млрд рублей.

По итогам 2021 года, сообщалось в проспекте выпуска облигаций, доля "СГ-Транса" в перевозках СУГ на сети ОАО "РЖД" составляла 64%. Тогда у "СГ-Транс" была 31 тысяча единиц парка, в том числе 24,6 тысячи цистерн для перевозки СУГ (из них 4,2 тысячи - на паритетном СП с "СИБУРом" НХТК), 6,7 тысячи танк-контейнеров и 4,5 тысячи фитинговых платформ. По данным СПАРК, выручка "СГ-Транса" в 2022 году составила 15,2 млрд рублей, чистая прибыль - 5,65 млрд рублей.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что конъюнктура на рынке подвижного состава для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимической продукции, где "СГ-Транс" с 2012 года укрепил лидирующие позиции, сейчас весьма позитивная. Если весной 2022 года на рынке перевозок СУГ наблюдались определенные локальные сложности, то уже с лета ситуация нормализовалась.

По состоянию на лето, доля задействованного в перевозках парка уже превысила уровень до начала военных действий, а ставки аренды на фоне дефицита цистерн продолжают динамичный рост.

Ставки аренды цистерн для СУГ по сравнению с началом 2022 года выросли на 45%, до 2,6-2,7 тысячи рублей в сутки, танк-контейнеров для нефтехимических грузов - на 50%, до 1,8-2 тысячи рублей, танк-контейнеров для СУГ - более чем на 40%.

Время для выхода из актива выбрано очень удачно, полагает эксперт, так как стоимость бизнеса выросла вслед за повышением эффективности, увеличением выручки и EBITDA, а долгосрочные контракты с "СИБУРом", "Роснефтью", "Газпром нефтью" и "ЛУКОЙЛом" гарантируют покупателями необходимые денежные потоки для погашения долга по привлеченному финансированию.