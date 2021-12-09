Газпромбанк и Дмитрий Бакатин покупают 29,9% IRC, которыми владел Petropavlovsk

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доля в производителе желруды IRC, которой раньше владела золотодобывающая компания Petropavlovsk, в итоге распределилась между группой из трех инвесторов во главе с Газпромбанком.

На прошлой неделе Petropavlovsk завершил давно тянувшуюся сделку по продаже 31,1% акций IRC. Пакет в размере 29,9%, как и ожидалось, купила инвесткомпания Stocken Board за $10 млн, еще 1,2% за $2,24 млн купила структура фонда Ильи Щербовича UCP.

Stocken, что тоже было ожидаемым, оказалась не финальным владельцем пакета. В четверг IRC объявила о том, что Stocken подписала два договора купли-продажи, согласно которым фонд полностью продает свои 29,86% IRC. В том числе Газпромбанк, кредитор IRC, через Cerisier Ventures Limited покупает 1 млрд 708 млн 762 тыс. 542 акции, или 24,07% капитала, исходя из цены $0,0179/акция, а еще 411 млн 237 тыс. 458 акций по цене $0,0057/акция (5,79%) покупает Дмитрий Бакатин через Major Mining Partner (CY) Limited.

Бакатин из инвестиционной группы "Спутник", основанной Борисом Йорданом, не впервые пересекается с Газпромбанком. Так, он на протяжении ряда лет входил в советы директоров близких ГПБ компаний (ОМЗ, Мосэнерго, МОЭСК).

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. До продажи своего пакета Petropavlovsk был крупнейшим акционером IRC.