Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

Николай Левицкий стал крупнейшим акционером IRC с долей 29,9%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Основатель "Геотека" Николай Левицкий через свою компанию Axiomi стал крупнейшим акционером производителя железной руды IRC с долей 29,9%.

Как сообщила IRC, в конце января были закрыты сделки по приобретению 24,1% акций IRC у структур Газпромбанка и 5,8% у компании Дмитрия Бакатина.

При этом весь приобретенный пакет Axiomi передала в залог Газпромбанку по обязательствам IRC (по состоянию на конец 2021 года долг IRC перед банком составлял $113 млн).

До недавнего времени крупнейшим акционером IRC был золотодобытчик Petropavlovsk, в декабре он продал 29,9% за $10 млн инвесткомпании Stocken Board. Еще 1,2% IRC примерно за $2,2 млн у Petropavlovsk купила структура фонда Ильи Щербовича UCP. Пакет 29,9% несколько раз менял владельцев, в результате структуры Левицкого купили его за $96 млн.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив компании - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.

Геотек Petropavlovsk IRC Газпромбанк Николай Левицкий Дмитрий Бакатин Axiomi

Новости по теме

Новости

"Газпром" пожаловался, что Молдавия назначила аудитора долга без учета его мнения

"Газпром" пожаловался, что Молдавия назначила аудитора долга без учета его мнения

Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });