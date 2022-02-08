Николай Левицкий стал крупнейшим акционером IRC с долей 29,9%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Основатель "Геотека" Николай Левицкий через свою компанию Axiomi стал крупнейшим акционером производителя железной руды IRC с долей 29,9%.

Как сообщила IRC, в конце января были закрыты сделки по приобретению 24,1% акций IRC у структур Газпромбанка и 5,8% у компании Дмитрия Бакатина.

При этом весь приобретенный пакет Axiomi передала в залог Газпромбанку по обязательствам IRC (по состоянию на конец 2021 года долг IRC перед банком составлял $113 млн).

До недавнего времени крупнейшим акционером IRC был золотодобытчик Petropavlovsk, в декабре он продал 29,9% за $10 млн инвесткомпании Stocken Board. Еще 1,2% IRC примерно за $2,2 млн у Petropavlovsk купила структура фонда Ильи Щербовича UCP. Пакет 29,9% несколько раз менял владельцев, в результате структуры Левицкого купили его за $96 млн.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив компании - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.