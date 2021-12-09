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Отток вложений нерезидентов в ОФЗ в России за месяц увеличился вдвое

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы в ноябре продолжили сокращать вложения в (облигации федерального займа) ОФЗ, говорится в комментарии Банка России по ликвидности банковского сектора.

В ноябре их инвестиции снизились на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре (55 млрд рублей), отмечает ЦБ. Основные продажи состоялись с 16 по 30 ноября и составили 89 млрд рублей.

Дни наибольших объемов продаж пришлись на 23 и 26 ноября, когда было объявлено о назначении Джерома Пауэлла главой ФРС и появлении нового штамма COVID-19, который вызвал глобальный уход от рисков, подчеркивает Банк России.

Ранее сообщалось, что нерезиденты в октябре сократили вложения в ОФЗ на 55 млрд рублей, их доля снизилась с 21,6% до 21,2%.

ЦБ отмечает, что объем размещений ОФЗ в ноябре был сопоставим с предыдущим месяцем и составил 61,3 млрд рублей (57 млрд рублей в октябре). При этом усиление волатильности ставок оказало негативное влияние на активность Минфина России: в результате состоялись только две аукционные недели (10 и 17 ноября). На фоне нестабильности на финансовых рынках наблюдался повышенный спрос со стороны инвесторов на классические выпуски ОФЗ-ПД. Аналогично предыдущим месяцам основными покупателями ОФЗ на аукционах являлись системно значимые кредитные организации (по итогам месяца их доля снизилась до 42% с 57%). Доли прочих кредитных организаций и НФО демонстрировали незначимое снижение и составили 11% и 13% соответственно.

Нерезиденты в ноябре также покупали значительные объемы валюты, что отчасти было связано с их выходом из российских ОФЗ на фоне ухудшения геополитической ситуации и частичным сворачиванием сделок carry trade. Объем их покупок валюты был сопоставим с февралем-мартом 2020 года, когда на фоне начала пандемии коронавируса рубль ослабился с уровня ниже 65 руб. до 80 руб.

ЦБ РФ

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