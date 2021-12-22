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Минфин в октябре-декабре разместил ОФЗ на 47,4% квартального плана

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в IV квартале 2021 года разместил облигации федерального займа (ОФЗ) всего на сумму 246,73 млрд рублей при квартальном плане 520 млрд рублей (47,4% квартального плана).

Скромный объем размещения ОФЗ в октябре-декабре, по мнению аналитиков, объясняется нежеланием Минфина привлекать ресурсы с заметной премией в доходности ко вторичному рынку в условиях профицитного бюджета.

Последние из запланированных на этот год аукционы по размещению рублевых гособлигаций прошли 22 декабря. Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что IV квартал стал наихудшим кварталом 2021 года с точки зрения привлечения Минфином денежных ресурсов через размещение ОФЗ. Из запланированных ведомством 12 аукционных дней размещения проводились лишь 10 дней (3 и 24 ноября Минфин не проводил аукционы в целях стабилизации рыночной конъюнктуры). Наиболее удачными с точки зрения объемов размещения ОФЗ стали 10 ноября и 22 декабря, когда ведомству удавалось разместить все выставленные на аукционы бумаги на 40 млрд рублей в каждый из дней.

Несмотря на состоявшееся на прошлой неделе погашение ОФЗ 25083 на сумму 350 млрд рублей, спрос на первичных аукционах со стороны инвесторов в конце декабря оказался довольно скромным. На первом аукционе, состоявшемся 22 декабря, были проданы ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года на сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 37,038 млрд рублей и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение в 1,9 раза. Средневзвешенная цена на аукционе составила 90,8123% от номинала, что соответствует доходности 8,48% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 90,75% от номинала, что соответствует доходности 8,49% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года, были проданы бумаги также сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 24,898 млрд рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение всего в 1,2 раза. Средневзвешенная цена на аукционе составила 88,8553% от номинала, что соответствует доходности 8,43% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 88,72% от номинала, что соответствует доходности 8,45% годовых.

Минфин

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