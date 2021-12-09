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Новым финдиректором МосБиржи может стать выходец из "Почты России"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московской биржи одобрил избрание Андрея Селюка членом правления и финансовым директором биржи, говорится в сообщении компании.

После согласования с Банком России кандидатура Селюка будет вынесена на окончательное утверждение наблюдательным советом.

Ключевыми задачами Селюка, как отмечается в сообщении, станут дальнейшее повышение эффективности управления финансовыми потоками, работа с дочерними компаниями, обеспечение результативности бизнес-планирования.

В настоящее время Селюк занимает должность члена правления, заместителя генерального директора по финансовым и экономическим вопросам "Почты России". С 2012 по 2018 год он являлся вице-президентом по финансам одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Гэллэри Сервис", в 2007-2009 годах - вице-президентом по финансам группы "Голден Телеком", финансовым директором по Москве ПАО "ВымпелКом", в 2009-2011 годах - главным финансовым директором группы компаний, работающих под брендом Yota, в 2003-2007 годах возглавлял направление финансового контроля ПАО "МегаФон", в 1998-2003 годах работал в компаниях Arthur Andersen и Ernst & Young.

Действующий финансовый директор МосБиржи Максим Лапин в конце августа сообщил о своих планах покинуть биржу через несколько месяцев в связи с истечением срока контракта. Его контракт заканчивается 10 декабря 2021 года. "Менеджментом подготовлен план преемственности, который обеспечит гладкий переход обязанностей финансового директора новому руководителю. Команда финансового блока остается в полном составе. Мои планы дальнейшего развития карьеры не будут связаны с биржей", - заявил тогда Лапин. Он был назначен на эту должность в сентябре 2017 года. До назначения на Московскую биржу Лапин являлся членом правления - директором по развитию бизнеса ПАО "ММК".

"Сегодня перед Московской биржей как крупнейшей российской биржей и ведущей технологической компанией стоят новые вызовы, поэтому роль и ответственность финансового директора как бизнес-партнера в проектах развития растет. Уверен, что 20-летний опыт и экспертиза Андрея, его знания в области финансов и управления в высокотехнологичных компаниях, работающих на массовом рынке, будут очень полезны как в части работы с инвесторами и выстраивания функций финансов компании, так и в развитии новых направлений бизнеса", - прокомментировал новое назначение глава биржи Юрий Денисов, слова которого приводятся в сообщении.

Основными акционерами Московской биржи являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

МосБиржа Андрей Селюк ЦБ РФ Почта России

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