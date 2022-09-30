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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Финдиректор "Мосбиржи" Андрей Селюк покинул компанию по семейным обстоятельствам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый директор "Московской биржи" Андрей Селюк покинул компанию по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба биржи.

Наблюдательный совет биржи 29 сентября удовлетворил просьбу топ-менеджера и освободил его от должности с 30 сентября. Также набсовет досрочно прекратил его полномочия члена правления.

Селюк стал финдиректором биржи в декабре 2021 года, а в январе 2022 года набсовет избрал его членом правления.

До этого назначения он занимал должность члена правления, заместителя генерального директора по финансовым и экономическим вопросам "Почты России". С 2012 по 2018 год он являлся вице-президентом по финансам одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Гэллэри Сервис", в 2007-2009 годах - вице-президентом по финансам группы "Голден Телеком", финансовым директором по Москве ПАО "ВымпелКом", в 2009-2011 годах - главным финансовым директором группы компаний, работающих под брендом Yota, в 2003-2007 годах возглавлял направление финансового контроля ПАО "МегаФон", в 1998-2003 годах работал в компаниях Arthur Andersen и Ernst & Young.

Андрей Селюк Мосбиржа
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