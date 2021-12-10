"ЛУКОЙЛ" сократит приобретаемую долю в Шах-Денизе до 9,99%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сообщил, что подписал изменения в соглашение о приобретении у Petronas доли в проекте Шах-Дениз (Азербайджан), заключенном в октябре 2021 года.

Эта доля снизится с 15,5%, до 9,99%, а сумма сделки пропорционально уменьшится с $2,25 млрд до $1,45 млрд, следует из сообщения.

Условия сделки изменили по итогам "переговоров с партнерами по проекту Шах-Дениз по вопросу реализации преимущественных прав", объяснил "ЛУКОЙЛ".

Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года. Таким образом, доля ЛУКОЙЛа в проекте увеличится с 10% до 19,99%.

Кроме этого, из доли Petronas 4,35% приобретает SOCAR, 1,16% - BP.

Наряду с изменением долей компаний в проекте "Шах-Дениз" произошли аналогичные изменения в распределении долей между компаниями в Южно-Кавказском трубопроводе (ЮКТМ), одном из сегментов Южного газового коридора.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,83%), Petronas (15,5%), SOCAR и ее дочерние структуры (16,67%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от г. Баку. Проект реализуется в рамках СРП, промышленная добыча началась в 2006 году. Добыча газа в 2020 году в 100%-ной доле составила 18,1 млрд куб. м, газового конденсата - 3,6 млн т. Доля "ЛУКОЙЛа" в проекте на данный момент составляет 10%. С 2018 года реализуется вторая фаза проекта с ожидаемым ростом объёма добычи газа в 100%-ной доле до 26 млрд куб. м, газового конденсата - до 5 млн т. Добытый газ реализуется на рынках Азербайджана, Грузии и Турции, а с 31 декабря 2020 года сырье поставляется в европейские страны по Южному газовому коридору.

В 2021 году добыча на месторождении ожидается на уровне 21,3 млрд кубометров газа и 31,8 млн баррелей конденсата.