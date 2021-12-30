"ЛУКОЙЛ" пошел за покупками

Итоги года в деятельности "ЛУКОЙЛа"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Спокойно сидеть на кэше - занятие в российских реалиях далеко не такое простое, как может показаться, более того, далеко не всем доступное. Тратить, не дожидаясь конструктивных предложений со стороны о способах распорядиться твоими деньгами, - зачастую самый прогрессивный метод.

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в конце первого пандемийного года верил, что у его компании все будет хорошо. "Мы полны оптимизма, что в ближайшие годы, несмотря на те ограничения добычи нефти, которые мы сделали в рамках ОПЕК+, мы будем прибыльными", - говорил он журналистам в 2020 году. И действительно, увеличившийся спрос на нефть и выросшие на нее цены позволили компании хорошо заработать.

Перед "ЛУКОЙЛом" встал выбор - куда инвестировать, ведь любая инвестиция - это риск, и не только экономический. Но только минимизируя риски, никогда не выиграешь по-крупному, а может быть - и не сохранишь то, что уже есть.

Очень свободный денежный поток

В связи с соглашением ОПЕК+ добыча нефти "ЛУКОЙЛом" в России в мае 2020 года была сокращена примерно на 310 тыс. баррелей в сутки, или на 19%, по сравнению с уровнем первого квартала 2019 года. Но по мере смягчения ограничений производство восстанавливалось, и в третьем квартале 2021 года было примерно на 210 тыс. б/с выше, чем в мае 2020 года.

В целом за девять месяцев текущего года добыча углеводородов компании без учета иракского проекта Западная Курна - 2 выросла на 2,5% к тому же периоду прошлого года, до 2,116 млн барр. н. э./с. И, несмотря на то, что добыча нефти без Ирака была на уровне прошлого года - 58,3 млн тонн, а с Западной Курной - 2 даже снизилась на 2% - до 59,6 млн тонн, добыча газа увеличилась на 13,2% год к году - до 23,5 млрд куб. м - за счет восстановления производства в Узбекистане после временного сокращения в 2020 году из-за снижения спроса в Китае на фоне пандемии.

Улучшение экономического климата и рост цены на нефть в полтора раза по сравнению с прошлым годом позволили компании объявить промежуточные дивиденды в размере 340 рублей на акцию по сравнению с 259 руб./а за весь 2020 год. Общая сумма выплат составила 235,2 млрд руб.

Скорректированный показатель FCF, 100%-но выступающий дивидендной базой, по итогам III квартала зафиксирован в 213,8 млрд руб., что в 2,4 раза выше уровня предыдущего квартала и в 2,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Учитывая сохраняющуюся позитивную конъюнктуру на рынке нефти, IV квартал также обещает стать для компании успешным, а дивидендная доходность по итогам 2021 года может превысить 12%, ожидают аналитики.

Фокус на месторождении

Под аккомпанемент шушукания в телеграм-каналах о том, что менеджмент, контролирующий НК, выводит в виде дивидендов все доходы "ЛУКОЙЛа", компания поспешила заключить соглашение с "Газпром нефтью" о создании совместного предприятия на базе ООО "Меретояханефтегаз" с совокупными геологическими запасами нового кластера более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

Тазовское месторождение из этого проекта с пиком добычи в 8 млн тонн н.э. в 2024 году "Газпром нефть" запустила в июле. Рядом находятся блоки "ЛУКОЙЛа", поэтому по логистике компания не видит никаких сложностей как по доставке нефти до своих НПЗ, так и газа до системы "Газпрома".

"ЛУКОЙЛ" заплатит "Газпром нефти" 52 млрд руб. за 50% в СП, включая переуступку по займам на 35 млрд руб. Также компании согласовали программу геологического доизучения участков в размере 8,9 млрд руб., которые будут профинансированы "ЛУКОЙЛом". По словам Алекперова, "Меретояханефтегаз" в среднесрочной перспективе потребует 200 млрд руб. инвестиций.

Газ всем нынче дорог

Одновременно "ЛУКОЙЛ" решил вложиться в действующий газовый проект в Азербайджане, выкупив у малазийской Petronas 15,5% в Шах-Денизе за $2,25 млрд и доведя свою долю в проекте с 10% до 25,5%. В настоящее время газ с Шах-Дениза экспортируется в Грузию, Турцию и ЕС, где в этом году наблюдается необычайный спрос на это топливо, а цены бьют все возможные рекорды. В январе-ноябре поставки с этого месторождения увеличились в 1,4 раза год к году, до 16 млрд куб. м.

Эта M&A-сделка претендовала на исторический по меркам "ЛУКОЙЛа" масштаб: больше компания платила только за собственные акции в 2010 году, когда выкупила 7,6% своего капитала у американской Conoco за $3,44 млрд, и в рамках предпоследнего buyback ($3 млрд за обратный выкуп на открытом рынке плюс $1,6 млрд за выкуп у акционеров).

Меньше чем через две недели после объявления о намерениях по Шах-Денизу "ЛУКОЙЛ" разместил пятилетние евробонды на $1,15 млрд и 10-летние - на $1,15 млрд, собрав тем самым практически ровно ту сумму, какая была нужна на покупку 15,5%-ной доли в азербайджанском проекте.

Однако еще через три недели стало известно, что два других участника консорциума по Шах-Денизу - британская BP и азербайджанская ГНКАР - решили воспользоваться преимущественным правом и выкупить часть доли малазийской компании. В итоге, в соответствии с новыми договоренностями приобретаемая "ЛУКОЙЛом" доля снижается с 15,5% до 9,99%, а сумма сделки пропорционально уменьшается с $2,25 млрд до $1,45 млрд. Доля ГНКАР увеличится за счет покупки дополнительных 4,35% до 14,35%, доля ВР за счет покупки 1,16% достигнет 29,99%.

Несмываемая любовь

"ЛУКОЙЛ", давно мечтающий о расширении владений на российском шельфе, в этом году вновь занимался развитием на Каспии, где компания добывает более 7 млн тонн нефти в год. В апреле НК заявила, что сделала новое открытие в регионе - на структуре Титонская. "Мы надеемся, что в ближайшие годы это будет уже месторождение, которое позволит нарастить объемы добычи нефти в акватории Каспия, принадлежащей РФ", - сообщил Алекперов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Прогнозные геологические ресурсы структуры составляют 130,4 млн тонн. Точные данные компания планировала получить по итогам бурения второй скважины, которое было намечено на четвертый квартал этого года. Пока информации по результатам работ "ЛУКОЙЛ" не предоставил, зато оценил запасы нефти Северо-Ракушечного месторождения на Каспии, которые суммарно по категориям С1 и С2 составили 36 млн тонн.

Там же, на Каспии, но уже в казахстанском секторе "ЛУКОЙЛ" приобрел 49,99% в проекте Аль-Фараби (ранее блок I-P-2), который примыкает к месторождению Женис, где НК планировала в 2021 году приступить к бурению первой скважины, но перенесла эти работы на следующий год. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" подписал с "КазМунайГазом" соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар", куда передумала входить BP, а в азербайджанском секторе купил у британской компании 25% в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP).

Продолжая экспансию в Мексиканском заливе, в начале июля "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении за $435 млн (плюс фактически понесенные в 2021 году расходы) 50%-ной операторской доли в проекте Блок 4 в Мексике с извлекаемыми запасами 564 млн барр. н. э., из которых более 80% - нефть. Компания планировала до конца года закрыть сделку и начать добычу, которая на пике должна составлять 115 тыс. барр. н.э., но так и не успела завершить все необходимые процедуры, и действующие участники приступили к производству без российской НК.

Помимо этого, на Блоке 10 в Мексиканском заливе "ЛУКОЙЛ" (20%) и Eni (65%) по итогам бурения второй успешной скважины открыли новую нефтяную залежь, геологические ресурсы которой могут составить, как и в первом случае, до 200 млн барр. н. э. С этим же партнером "ЛУКОЙЛ" (60%) ещё первой скважиной обнаружил нефть на Блоке 12 с предварительными геологическими запасами до 250 млн барр.

Лучшие инвестиции - в себя

Неожиданно в конце ноября после долгой паузы, длившейся с июня 2019 года, "ЛУКОЙЛ" возобновил покупку акций в рамках buyback. В ходе первой программы на $3 млрд, длившейся год с лета 2018 года, компания выкупила и погасила 4,95% собственных бумаг. 1 октября 2019 года "ЛУКОЙЛ" объявил новую программу buyback на $3 млрд до конца 2022 года, при этом компания сдвинула фокус в сторону выплаты дивидендов и на длительный период прекратила обратный выкуп.

С конца ноября 2021 года "ЛУКОЙЛ" приобрел собственные акции на 13,9 млрд руб. Теперь на балансе ее дочерней структуры LUKOIL Securities Limited находятся 1 млн 85 тыс. 347 акций (0,16% уставного капитала) и 1 млн 69 тыс. 210 ADR (0,15%).

Прошедший год был успешным для "ЛУКОЙЛа", поэтому есть возможность поделиться доходами, говорил журналистам Алекперов, комментируя возобновление обратного выкупа. "Сегодня сложился прекрасный год, мы делаем крупную индексацию заработной платы, во всяком случае она превысит инфляцию за 2021 год. Считаем, что, когда год достаточно успешный, мы должны делиться со всеми - как с работниками, как с акционерами, так и с государством. Buyback - это одна из форм поддержки, в том числе наших акционеров", - сказал он.