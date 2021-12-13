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S&P изменило прогноз рейтингов Турции на "негативный"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", в национальной валюте - "BB-".

Прогноз рейтингов изменен на "негативный" со "стабильного", что S&P объясняет ростом внешних рисков для Турции.

"С момента публикации нашей предыдущей оценки рейтингов Турции 22 октября 2021 года курс лиры к доллару упал на 30%, поскольку Центробанк страны продолжает понижать ключевую ставку на фоне усиления инфляции", - отмечают эксперты агентства.

"По нашему мнению, смягчение политики ЦБ и существенное ослабление лиры будут способствовать дальнейшему усилению инфляции, которая может достигнуть 25-30% в начале 2022 года", - говорится в сообщении S&P.

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"Мы ожидаем, что доверие граждан страны к финансовому сектору сохранится, в то время как банки по-прежнему будут иметь доступ к зарубежному финансированию, однако считаем, что внешние риски для страны растут", - отмечается в пресс-релизе.

В начале этого месяца другое рейтинговое агентство - Fitch - изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз рейтингов Турции, также подтвердив рейтинги страны.

Курс лиры продолжает падать в понедельник, обновляя рекордные минимумы в паре с долларом. Стоимость турецкой нацвалюты опускалась в ходе торгов до 14,4741 лиры/$1. С начала текущего года она упала на 94,6%.

Турция S&P

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