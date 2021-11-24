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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 30 человек задержаны в Стамбуле на акции протеста из-за роста цен

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU -Турецкий полицейский спецназ разогнал в Стамбуле акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей рост цен, сообщает Associated Press.

По данным агентства, полицейские задержали более 30 участников акции протеста.

Протестующие собрались в стамбульском районе Кадыкёй, расположенном в азиатской части города. Они скандировали лозунги, призывая правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.

Акции протесты проходят по всей Турции в связи с обвалом турецкой лиры, в том числе в Анкаре и в других турецких городах.

Во вторник турецкая лира вновь упала - с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Падение турецкой лиры произошло после заявления Эрдогана о пользе проводимой Центробанком Турции политики снижения процентной ставки.

Турция Стамбул Реджеп Тайип Эрдоган

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