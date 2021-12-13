ФАС уличила "Т Плюс" в манипулировании ценами на энергорынке

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" манипулировало ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности и тем самым нарушило антимонопольное законодательство. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС выявила, что ценовые заявки ПАО "Т Плюс" превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемого для выработки электроэнергии.

По информации ведомства, ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал), превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в два раза.

"Т Плюс" осуществляла расчет ценовых заявок, в которых компанией использовались повышенные технические и экономические параметры. Это повлияло на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, говорится в сообщении ФАС.

В службе также отметили доминирующее положение "Т Плюс" в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны.

В результате ФАС квалифицировала действия "Т Плюс" с февраля по апрель 2019 года как манипулирование ценами на оптовом рынке, что повлекло за собой ограничение конкуренции.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.

Крупные промышленные потребители электроэнергии в 2019 году указывали на стремительный рост цен на РСВ. По данным "Совета рынка", на которые тогда ссылалась газета "Коммерсантъ", в первой ценовой зоне в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно предыдущего года, в феврале – на 9,2%, в марте – уже на 14%, в апреле – на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале – 8,2%, в марте – 10,2%, в апреле – 14%.

В "Совете рынка" объясняли это повышением ценового предложения ТЭС в заявках генерирующих компаний.

В конце 2019 года ФАС по результатам анализа заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок в первом полугодии 2019 года. Об итогах расследования служба пока не сообщала.