ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По обращению главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина Федеральная антимонопольная служба попросила "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и "Совет рынка" (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и ФАС. В обращении в ведомство Сечин обратил внимание на "значительный рост цен" на электроэнергию к доковидному 2019 году в европейской части России и на Урале.

ФАС также поручила СПЭ и "Совету рынка" обосновать поведение генерирующих компаний на торгах электроэнергией.

Аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тысячи рублей за 1 МВт.ч, следует из отчетов "Совета рынка", на которые ссылается "Коммерсантъ". В сентябре показатель подскочил на 17,3%, а в октябре - на 11,3%. В целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена РСВ в первой ценовой зоне составила 1,39 тысячи рублей, что на 16% больше показателя 2020 года и на 7,7% - 2019 года.

В "Роснефти" одной из причин роста цен считают "возросшие заявки производителей энергии" на торгах РСВ, говорится в письме.

В "Совете производителей энергии" среди причин роста энергоцен назвали индексацию цен на газ за 2019-2021 годы на 7,4%, рост потребления на фоне восстановления деловой активности и аномальной погоды, снижение выработки ГЭС из-за маловодности и АЭС из-за ремонтов.

ФАС в 2019 году уже расследовала резкое подорожание электроэнергии. В результате в 2021 году ведомство выдвинуло обвинение против ПАО "Т Плюс" в том, что компания, пользуясь своим доминирующим положением в зоне свободного перетока "Вятка", выставляла завышенные заявки на рынке на сутки вперед.