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Решетников допустил, что рост ВВП РФ по итогам года превысит прогноз в 4,2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может превысить текущий официальный прогноз в 4,2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в понедельник в Москве.

По его словам, октябрьские макроданные были достаточно оптимистичными, в целом за январь-октябрь 2021 года рост российской экономики оценивается в 4,6%, что позволяет рассчитывать на рост по итогам всего года выше прогноза от сентября (4,2% - ИФ).

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Минэкономразвития Максим Решетников

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