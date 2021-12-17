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Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%

Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2021 году будет выше ранее сделанных прогнозов и составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

ЭкономикаРешетников допустил, что рост ВВП РФ по итогам года превысит прогноз в 4,2%Читать подробнее

По его словам, рост инвестиций в основной капитал в 2021 году также превысит предыдущие оценки и ожидается на уровне 5,6%.

"Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют нам уточнить оценку экономического роста. Если в сентябре мы планировали, что 4,2% будет рост ВВП в этом году, то сейчас можем говорить, что рост будет не меньше 4,3%. Это хорошие цифры, учитывая, что добыча полностью еще не восстановилась и есть запасы (роста в ней - ИФ) на следующий год", - сказал министр.

"Это подтверждается и уверенным ростом инвестиций. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев выросли на 7,6%, по году чуть скромнее мы оцениваем - 5,6% роста, учитывая сильные итоги IV квартала прошлого года. Это хорошие цифры, это уверенный рост, и он продлится и в следующем году", - добавил Решетников.

Минэкономразвития Максим Решетников

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