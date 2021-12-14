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РЖД сохранили план по вхождению ВЭБа в капитал компании в 2022-23 годах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Планы по привлечению ВЭБ.РФ в капитал ОАО "Российские железные дороги" сохраняются, говорят в монополии.

"В проекте финансового плана (ж/д компании - ИФ) на 2022-2024 годы, который (в начале декабря - ИФ) был рассмотрен на правительстве, участие ВЭБа в капитале РЖД предусмотрено", - заявил первый замглавы перевозчика Вадим Михайлов на брифинге.

"Речь идет о 2022-2023 годах. Параметры вхождения ВЭБа в капитал "Российских железных дорог", анонсированные ранее, не изменились", - добавил он.

В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что ВЭБ войдет в капитал "Российских железных дорог", выкупив допэмиссию "префов" компании в 2022 году. Речь шла о 82 млрд руб.

ВЭБ РЖД

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