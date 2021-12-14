Крупнейшему мобильному оператору Китая разрешили IPO в Шанхае

Ранее в этом году China Mobile пришлось провести делистинг с NYSE из-за санкций администрации Трампа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Китайский регулятор разрешил крупнейшему оператору мобильной связи страны China Mobile провести размещение на бирже в Шанхае, пишет MarketWatch. Ранее в 2021 году компании пришлось провести делистинг бумаг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE)

China Mobile планирует разместить на Шанхайской фондовой бирже 845,7 млн акций, а в случае реализации опциона на допразмещение объем листинга может дойти до 972,6 млн бумаг.

Стоимость этого пакета, представляющего собой 3,97-4,53% акционерного капитала, составляет около $5,78 млрд исходя из цены акций China Mobile в Гонконге. Сроки и цена размещения не раскрываются. Одобрение регулятора действует в течение 12 месяцев.

Средства от размещения акций China Mobile планирует потратить на развитие сети 5G и новой инфраструктуры для "облачных" ресурсов, а также исследования и разработки в сфере передовых информационных технологий.

В начале этого года биржа NYSE из-за введенных администрацией Дональда Трампа санкций приостановила торги акциями China Mobile и еще двух китайских операторов связи. В первый день президентства Джо Байдена компании обратились к NYSE с просьбой пересмотреть решение об исключении их акций из списка биржи, но биржа не удовлетворила их просьбу.

Стоимость бумаг China Mobile на закрытие рынка в Гонконге в понедельник составила 46,35 гонконгского доллара, с начала года капитализация компании увеличилась почти на 5%.