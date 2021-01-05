NYSE прекратила делистинг трех китайских телекоммуникационных компаний

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) прекратила процесс делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, о котором она сообщила накануне.

В уведомлении биржи говорится, что она приняла такое решение "для дальнейших консультаций" с американскими регуляторами, но не сообщила других подробностей, повлиявших на изменение первоначальных планов.

Как сообщалось ранее, биржа 1 января начала процедуру делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний: China Mobile, China Unicom и China Telecom.

Эта мера была предпринята в соответствии с указом президента Дональда Трампа о запрете американским компаниям инвестировать в ценные бумаги китайских фирм, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военными Китая.

Эти средства, как отмечают американские чиновники, идут на развитие военно-промышленного комплекса КНР.

Китайское правительство обвинило Вашингтон в том, что он под предлогом обеспечения национальной безопасности пытается сдерживать конкуренцию.

Китай решительно выступает против политизации торговых вопросов правительством США и примет меры по защите китайских компаний, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в понедельник.