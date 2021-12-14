АФК "Система" увеличила эффективную долю в "Биннофарм Групп" до 75,3%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Система Телеком Активы" ("дочка" АФК "Система") реализовало свое право приобретения принадлежащих VTB Bank (Europe) SE акций компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала "Биннофарм Групп"), говорится в сообщении АФК.

Сумма сделки составила 9,06 млрд рублей. В результате сделки эффективная доля корпорации в "Биннофарм Групп" увеличилась до 75,3%. В АФК "Система" не раскрывают размер эффективной доли, выкупленной у ВТБ. Источник, близкий к корпорации, сказал "Интерфаксу", что доля банка была выкуплена по цене, зафиксированной еще в 2019 году. "Сейчас актив стоит в 2,5-3 раза дороже", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается в сообщении, сделка состоялась 13 декабря, а ранее, 28 июля 2021 года, группа АФК "Система" реализовала свое право и выкупила принадлежащие ВТБ акции Ristango Holding Limited на сумму 6,7 млрд рублей.

Таким образом, АФК "Система" стала крупнейшим акционером Ristango Holding Limited и "Биннофарм Групп", соответственно, с эффективной долей 75,3%. Доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%, ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited - 11,2%. Оставшийся 1% акций Ristango Holding Limited принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Корпорация планирует продолжить наращивать присутствие в фармацевтическом секторе. Мы уверены в дальнейших перспективах "Биннофарм Групп", которая уже сегодня демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности. Считаем, что компания может стать одним из основных драйверов увеличения стоимости портфеля активов АФК "Система", - приводятся в сообщении слова президента АФК "Система" Владимира Чирахова.

Ранее ВТБ выступил финансовым партнером АФК "Система" для приобретения активов в фармацевтической отрасли. В результате этого партнерства "Биннофарм Групп" стал одним из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов, консолидировав 88,6% ПАО "Синтез", 100% АО "Биоком", 95,4% АО "Алиум", а также 75% АО "Биннофарм".