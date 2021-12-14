В МЭА сочли, что "омикрон" лишь временно замедлит восстановление спроса на нефть

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" временно замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Спрос растет

По прогнозам, мировой спрос на нефть увеличится на 5,4 млн б/с в 2021 году и еще на 3,3 млн б/с в следующем году, когда он вырастет до допандемийной величины на уровне 99,5 млн б/с.

Согласно отчету, МЭА повысило оценку спроса на нефть по итогам 2020 года на 35 тыс. б/с - до 90,83 млн б/с, на 2021 год оценка снижена на 90 тыс. б/с - до 96,19 млн б/с, на 2022 год снижение прогноза составило 120 тыс. б/с - до 99,53 млн б/с.

"Новые меры сдерживания, введенные для остановки распространения вируса, вероятно, окажут более слабое влияние на экономику по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, не в последнюю очередь из-за широко распространенных кампаний по вакцинации. В результате мы ожидаем, что спрос на топливо для автотранспорта и сырье для нефтехимии продолжит стабильно расти", - пишет МЭА, которое понизило оценку спроса из-за снижения потребления авиакеросина.

Так, МЭА замечает, что в IV кв. 2021 года спрос на нефть в РФ будет на 120 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем квартале, но на 170 тыс. б/с выше, чем год назад и на 50 тыс. б/с выше, чем в 2019 году, в частности, спрос на керосин незначительно превышает уровень 2019 года. "Мы ожидаем, что спрос на авиакеросин в России будет в гораздо меньшей степени зависеть от "омикрона", чем в других странах, из-за необычно высокой доли на внутреннем рынке", - пишут эксперты. МЭА ожидает, что спрос на нефть в России вырастет в 2022 году на 120 тыс. б/с и превысит допандемийный уровень на 190 тыс. б/с.

Предложение не отстает

"В то же время поставки нефти растут, мировая добыча в ноябре выросла еще на 970 тыс. б/с. Второй месяц подряд наибольший разовый рост пришелся на США, где увеличивается бурение. Добыча ОПЕК+ выросла на 450 тыс. б/с. По мере того как тенденция к увеличению предложения распространяется на 2022 год, США, Канада и Бразилия намерены достичь наивысшего годового уровня, увеличивая добычу из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,8 млн б/с в 2022 году. Саудовская Аравия и Россия также могут установить рекорды, если оставшиеся сокращения ОПЕК+ будут полностью отменены. В этом случае мировые поставки вырастут на 6,4 млн б/с в следующем году по сравнению с ростом на 1,5 млн б/с в 2021 году", - отмечает МЭА.

Эксперты сохранили оценку предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году в объеме 63 млн б/с, в 2021 году - 63,7 млн б/с, а прогноз поставок на 2022 год оказался чуть меньше - 66,7 млн б/с по сравнению с 66,8 млн б/с, прогнозировавшимися месяц назад.

По оценке МЭА, в ноябре предложение в США снова выросло, - на 340 тыс. б/с, до 17,5 млн б/с. Прирост был в основном обусловлен восстановлением добычи нефти в Мексиканском заливе (+220 тыс. б/с) после урагана Ида и более высокой добычи сланцевой нефти (+110 тыс. б/с).

МЭА увеличила оценку поставок нефти из США в 2021 году на 180 тыс. б/с по сравнению с предыдущим отчетом из-за более высокой, чем ожидалось, активности. В то же время прогноз добычи сланцевой нефти на 2022 год снижен на 40 тыс. б/с - до 8,1 млн б/с в связи с ожиданиями более быстрого роста затрат, а также индикаторами хеджирования и движением форвардной кривой цен.

Эксперты агентства посчитали скудной информацию о заявленном США, Китаем, Индией, Кореей, Японией и Великобританией высвобождении стратегических резервов нефти (SPR).

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР, подсчитало МЭА, в октябре упали на 21 млн барр. - до 2,737 млрд барр., что примерно на 240 млн барр. ниже среднего пятилетнего показателя. Предварительные данные указывают на снижение запасов еще на 23 млн барр. в ноябре.

"Устойчивый рост предложения в сочетании со снижением спроса значительно ослабили наши балансы за I кв. 2022 года по сравнению с отчетом за прошлый месяц. Если предположить, что ОПЕК+ продолжит отмену сокращений, профицит в размере 1,7 млн б/с может появиться в I кв. 2022 года и 2 млн б/с во II кв. 2022 года. Если бы это произошло, 2022 год действительно мог бы стать более комфортным", - резюмировало МЭА.