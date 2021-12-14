Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после утреннего обвала к уровням февраля

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в "плюсе" по индексам после обвала на утренней сессии к уровням февраля по индексу МосБиржи из-за панических продаж и маржинколов в отсутствие покупателей на фоне геополитической напряженности вокруг России; при этом игроки вечером проигнорировали ухудшение внешнего фона после выхода в США статистики об ускорении производственной инфляции, дающей сигнал Федрезерву на ужесточение монетарной политики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3619,39 пункта (+0,03%, на утренней сессии индекс падал в район 3350 пунктов), индекс РТС - 1548,81 пункта (+0,05%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар подрос до 73,61 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "Интер РАО" (+2,6%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Татнефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Подешевели расписки OZON (-4%), акции "НЛМК" (-3,6%), UC Rusal (-3%), Polymetal (-2,2%), "Северстали" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,9% "префы"), "ММК" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Московской Биржи" (-1,4%), "МТС" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций во вторник после резкого падения в начале торгов из-за низкой ликвидности утренней сессии уже днем стабилизировался выше 3600 пунктов по индексу МосБиржи. При этом внешний фон в течение дня, напротив, ухудшался. Часть инвесторов восприняли резкий спад как повод для покупки подешевевших активов, причем основной спрос пришелся на нефтегазовый сектор ("Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ"), несмотря на просевшую нефть.

Тем не менее, геополитический фон остается сложным, как и эпидемиологическая ситуация в мире из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Кроме того, на рынках усиливается осторожность перед важными событиями ближайших дней - заседаниями ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и ЦБ РФ. Ноябрьский индекс цен производителей (PPI) США превысил прогноз в месячном и годовом выражении, что увеличило на рынках опасения более решительных действий американского регулятора по сворачиванию стимулов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК в своем ежемесячном отчете о развитии мирового рынка нефти указало на перспективу стабильного роста спроса на энергоносители. Тем не менее, нефть подешевела, что можно объяснить эффектом сильного доллара, который укрепляется перед заседанием Федрезерва.

Индекс МосБиржи в среду, 15 декабря, может двигаться в пределах 3585-3700 пунктов, считает Бахтин.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин также отмечает, что инвесторы во вторник смогли выкупить утреннюю просадку российского рынка - индекс МосБиржи после обвала на утренней сессии в район 3350 пунктов (минимум с февраля) отскочил выше 3600 пунктов - уровня, который в мае стал плацдармом для летнего и осеннего ралли.

Утреннее снижение можно объяснить эмоциями и техническим аспектом в виде низкой ликвидности утренней сессии, которая была введена совсем недавно и еще не набрала должной популярности. Внешний фон не был драйвером распродаж для российского рынка, но из-за резкого провала котировок имело место принудительное закрытие позиций (маржинкол), причем давление продаж могло исходить со стороны нерезидентов.

В целом техническая картина пока не дает сигнала о завершении коррекции. Ситуация вполне может стабилизироваться во второй половине недели по факту публикации итогов заседания ФРС. С другой стороны, российский рынок выглядит очень дешево - на 15% ниже достигнутого в октябре абсолютного максимума. Индекс МосБиржи торгуется с коэффициентом 5,7х к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. При этом аналогичный коэффициент, например, для индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets составляет 12,2х. В настоящий момент дисконт российского рынка относительно MSCI EM является максимальным с конца 2014 года.

Цены на нефть оказались под давлением после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что новый "омикрон"-штамм должен помешать восстановлению мирового спроса, в то время как в следующем году ожидается рост поставок. Добыча нефти в странах вне ОПЕК+, по прогнозам МЭА, вырастет в 2022 году на 1,8 млн б/с. При этом на США будет приходиться 56% ожидаемого роста.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов полагает, что в следующие две торговые недели вполне возможно новогоднее ралли.

Индекс МосБиржи снизился с пика 4292 пункта более чем на 15%, в район 3630 пунктов. Можно предположить, что локальная коррекция по индексу близка к завершению. Если не произойдет нового витка политической напряженности между РФ и странами Запада, индекс должен начать новую волну роста. Все события, вокруг которых нагнеталась напряженность, произошли. Переговоры Путина и Байдена состоялись. Очередная волна санкций прошла. Рынок скорректировался перед очередным повышением ставки ЦБ РФ, и теперь ему открыта тактическая возможность для роста. В следующие две торговые недели этого года вполне возможно новогоднее ралли. А долгосрочно рынок поддержат ожидаемые высокие дивиденды "Газпрома", Сбербанка и ВТБ.

Цены на нефть продолжают медленное снижение и подходят к уровню сопротивления по 200-дневной скользящей средней. Насколько в нефти работает технический анализ, остается под вопросом, но на фоне разговоров о снижении смертности от нового варианта COVID-19 "омикрон" спрос на нефть должен толкать цены вверх, считает Тузов.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во время утренней сессии из-за отложенных заявок на продажу вкупе со сниженной ликвидностью резко упал - до отметки 3532 пункта, что привело к принудительному закрытию позиций некоторых инвесторов. Однако во время основных торгов индекс отыграл падение, вернувшись выше уровня 3600 пунктов.

Хуже рынка выглядел сектор металлов и горной добычи, подешевели бумаги золотодобытчиков вслед за золотом, давление на которое усилилось после выхода данных по промышленной инфляции в США за ноябрь.

Промышленная инфляция продолжает оставаться на максимальных значениях из-за чего ФРС может ускорить сворачивание программ выкупа и быстрее перейти к фазе повышения ключевой ставки, что негативно скажется на стоимости золота. Слабо также выглядели акции сталелитейщиков (ММК, "Северсталь") на фоне поступающих новостей об обнаружении "омикрон"-варианта COVID-19 в Китае, так как КНР является ключевым игроком на рынке стали.

Уверенно смотрелись бумаги нефтегазового сектора, которые стремились восстановить потери с начала недели, несмотря на снижение нефтяных котировок.

В целом уверенное восстановление российского рынка вплоть до итогов заседания ФРС маловероятно. Инвесторы ожидают заявлений от Федрезерва, касающихся дальнейших планов по сокращению программ стимулирования и повышения ставки. На этом фоне ожидается, что в среду индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3650-3700 пунктов при условии отсутствия роста геополитической напряженности, считает Головинов.

В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE растет на 0,2%, DAX и CAC 40 теряют 0,3-0,7%), "минусуют" США (индексы проседают на 0,2-1,3%) в преддверии заседания Федрезерва.

В США во вторник вышли данные о производственной инфляции за ноябрь: индекс цен производителей PPI вырос на 9,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 9,2% после роста на 8,6% в октябре.

Ожидается, что ФРС по итогам двухдневного заседания объявит в среду об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление. Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Нефтяной рынок к вечеру вторника ускорил снижение. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $73,32 за баррель (-1,4% и -1% в понедельник), январская цена WTI - $70,34 за баррель (-1,3% и -0,5% накануне).

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Между тем, накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн б/с, на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Мультисистема" (-8,9%), "ИК Русс-инвест" (-6,6%), ПАО "GTL" (-6,6%), "Группы ЛСР" (-6,6%), "Белона" (-6,4%), АДР HeadHunter (-5,6%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-5,5%), "Ижстали" (-5,4%).

Выросли бумаги ПАО "Белуга групп" (+9%), ПАО "Группа Черкизово" (+5,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (+3,8%), ПАО "Инград" (+2,9%), "Акрона" (+2,4%), "Ренессанс Страхование" (+2,4%), "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), "ОГК-2" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 196,78 млрд рублей (из них 50 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 46,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,83 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").