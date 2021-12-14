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"Аэрофлот" и "Победа" запросили допуски на полеты в ряд городов Испании и Италии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и его дочерний лоукостер "Победа" запросили допуски к рейсам из Москвы в ряд городов Испании и Италии. Такая информация содержится в материалах к заседанию комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски на полеты за рубеж.

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"Аэрофлот" просит допуски к регулярным полетам на испанские острова Гран-Канария (по 14 раз в неделю; сейчас допуск есть только у S7) и Ибица (7 раз в неделю; допуски есть у S7 и "Уральских авиалиний"). Также компания хочет увеличить разрешенную частоту полетов с 7 до 14 раз в неделю на Тенерифе и в Аликанте (допуски также есть у S7). Параллельно "Аэрофлот" запросил допуск к чартерным рейсам Москва - Севилья на период с 27 марта по 29 октября 2022 года.

"Победа" просит предоставить ей допуски к семи регулярным рейсам в неделю в Виторию (сейчас у российских авиакомпаний нет допусков по этому направлению), Бильбао (есть у "Аэрофлота" и S7), Валенсию (есть у "Аэрофлота" и "Победы" на период с лета 2023 года) и Аликанте.

Также в числе запросов лоукостера - допуски к рейсам в текущем зимнем расписании и летом 2022 года в итальянские Тревизо, Римини (по 3 раз в неделю) и Бергамо (по 21 раз в неделю), их планируется выполнять по соглашению с итальянской авиакомпанией Blue Panorama.

Помимо этого, "Аэрофлот" запросил дополнительные частоты по маршруту Москва - Пунта-Кана (Доминикана), куда сейчас летает трижды в неделю, и допуск к одному регулярному рейсу из столицы в южнокорейский Пусан.

Аэрофлот Победа

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