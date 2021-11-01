"Аэрофлот" получил допуски на рейсы из регионов в Дубай

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получил допуски к регулярным рейсам из девяти регионов России в Дубай (ОАЭ), следует из приказа Росавиации по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе.

Рейсы могут быть открыты из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Казани, Уфы, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. По каждому направлению авиакомпании разрешили совершать до двух рейсов в неделю.

Допуск из Москвы в Дубай с частотой до 14 раз в неделю получила "дочка" "Аэрофлота" - "Победа".

До семи раз в неделю "Аэрофлот" сможет летать из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, также следует из приказа.

Третья авиакомпания группы - "Россия" - сможет увеличить число рейсов на этих направлениях с 7 до 21. Кроме того, "Россия" получила право нарастить число полетов в эти же города из Москвы - с нынешних 14 до 21.