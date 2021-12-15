Минэнерго до конца года актуализирует программу монетизации газовых запасов Ямала

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго до конца года актуализирует программу монетизации газовых запасов полуострова Ямал, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Он сообщил, что ведомству было поручено решить эту задачу до конца года. "Мы вынесем, а когда назначат рассмотрение, я не готов ответить", - добавил Шульгинов. Как сообщалось, в начале года Минэнерго разработало четыре варианта монетизации газовых запасов Ямала, крупнейшими активами которого являются Тамбейское и Бованенковское месторождения "Газпрома". Первый сценарий предполагает, что газ Бованенковского и Тамбейского (запасы С1+С2 на 5 трлн куб. м, принадлежат "Газпрому") кластеров будет направлен в ЕСГ (единая система газоснабжения) для компенсации выпадающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона.

По второму сценарию газ Бованенковского и Тамбейского кластеров направляется в Усть-Лугу, где строятся газоперерабатывающий завод (ГПЗ), СПГ-завод и газохимический комплекс (ГХК). Согласно третьему варианту, Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ и ГХК строятся на Бованенково и в порту Сабетте, СПГ-завод строится на Cабетте (сейчас там построен завод "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ"). Наконец, четвертый вариант предполагает, что Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ строятся на Бованенково и Сабетте, СПГ строится на Сабетте, ГХК - на Дальнем Востоке.

В ходе обсуждений один из вариантов, предполагающий поставку газа в единую систему газоснабжения, сообщили источники "Интерфакса", был отметен.

В конце октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. В начале совещания президент высказался за то, что центры глубокой переработки газа нужно строить непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе. Официально о принятых решениях не сообщалось.

Тамбейское месторождение "Газпром" планирует осваивать с "РусГазДобычей", хотя "НОВАТЭК" предлагал концерну совместное освоение, а также выкуп месторождения за деньги или акции. "Газпром" с АО "РусГазДобыча" уже учредил СП ООО "Газпром добыча Тамбей", на которое планируется перевести лицензии. Добычу планируется начать с 2026 года.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что без направления газа Тамбея на сжижение невозможно выполнить государственные цели производства СПГ в Арктике. В середине октября он также сказал, что у "НОВАТЭКа" не подготовлена ресурсная база для достижения цели компании по производству 70 млн т СПГ к 2030 году. Министр энергетики Николай Шульгинов в начале ноября в интервью "Коммерсанту" заявил, что потенциальная передача Тамбея "НОВАТЭКу" - "это один из сценариев".