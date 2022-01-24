Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым учесть вопрос газификации Камчатки при распределении ресурсов Ямала между "Газпромом", "НОВАТЭКом" и другими недропользователями.

Как заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с главой государства, в вопросе газификации региона "остается проблемным вопрос ресурсной базы, потому что по регулируемым ценам может отпускать только "Газпром", а "Газпром" не подтверждает соответствующей ресурсной базы".

В то же время, по словам губернатора, "НОВАТЭК" готов помочь в решении этого вопроса "при условии реализации тех перспективных проектов, которые есть, с наращиванием ресурсной базы (на Ямале - ИФ)".

"Понял. Сейчас это очень важно. Спасибо, что Вы об этом сказали, потому что именно сейчас правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой: распределение ее между "Газпромом", "НОВАТЭКом", другими недропользователями. Я буду иметь это в виду", - сказал Путин.

В настоящее время главным "бриллиантом" Ямала является Тамбейское месторождение "Газпрома" с запасами в 4 трлн кубометров. "НОВАТЭК" заявил, что ему не хватает ресурсной базы для выполнения своей стратегической цели по производству до 70 млн т СПГ в год к 2030 году. Компания неоднократно предлагала "Газпрому" осваивать месторождение совместно или купить его за деньги или свои акции. Однако "Газпром" собирается осваивать актив с "Русгаздобычей" - компании уже учредили СП ООО "Газпром добыча Тамбей", на которое планируется перевести лицензии. Добычу планируется начать с 2026 года.

Минэнерго по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова проработало четыре схемы освоения ресурсов Ямала, предполагающие разные решения - поставки газа в единую систему газоснабжения (ЕСГ) по трубе, доставку его для производства СПГ и газохимии в Усть-Лугу, производство СПГ и газохимии на Ямале и даже на Дальнем Востоке.

Совещание у Путина по освоению ресурсов Ямала прошло осенью, однако не было дано ответа на вопрос, кто будет осваивать Тамбейское месторождение. До конца года Минэнерго должно было актуализировать программу монетизации газовых запасов полуострова.

Министр энергетики Николай Шульгинов в начале ноября в интервью "Коммерсанту" заявил, что потенциальная передача Тамбея "НОВАТЭКу" - "это один из сценариев".

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон оценивал спрос на Камчатке в 600 тыс. т СПГ (около 1 млрд куб. м газа в год).

Впрочем, вице-премьер РФ Юрий Трутнев говорил, что СПГ для Камчатки будет слишком дорого стоить.

Газификация Камчатки

Газификация Камчатки началась в середине двухтысячных годов, когда стартовала активная разработка месторождений на западном побережье полуострова. Проектные мощности этих месторождений - около 750 млн кубометров в год. Исходя из этой мощности, "Газпромом" была спроектирована газотранспортная магистральная система.

До 2010 года она была завершена, после этого началась активная газификация населения. Были переведены на газ ТЭЦ Петропавловска-Камчатского (основные потребители). Однако по факту добыча была не более 420 млн куб. м в год, а на данный момент упала ниже 300 млн куб. м в год.

В связи с неблагоприятным прогнозом относительно добычи газа на полуострове власти стали обсуждать возможность использования сжиженного природного газа. "НОВАТЭК" заявил, что не располагает свободными объемами с завода "Ямал СПГ", предложив обязать поставлять газ "Газпрому". Тот, в свою очередь, предложил использовать для поставок газ "НОВАТЭКа" с нового проекта - "Арктик СПГ 2"