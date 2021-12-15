Выдача потребкредитов россиянам в ноябре сократилась третий месяц подряд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в ноябре 2021 года выдали 1,36 млн потребительских кредитов, что на 0,5% ниже показателя октября (1,37 млн штук), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов.

По данным бюро, выдачи потребительских кредитов сокращаются уже третий месяц подряд: по сравнению с сентябрем 2021 года (1,44 млн кредитов) выдачи сократились на 5,9%, по сравнению с августом (1,49 млн единиц) – на 8,4%.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в ноябре 2021 года было зафиксировано в Москве (78,4 тыс. штук), Московской области (66,2 тыс. единиц), Краснодарском крае (53,3 тыс. кредитов), Республике Башкортостан (48,9 тыс. штук) и Санкт-Петербурге – 48,7 тыс. единиц.

Наибольшее сокращение выдач в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем продемонстрировали Тюменская область (-6,1%), Приморский (-6,0%) и Пермский (-4,4%) края, Тульская область (-4,2%) и Красноярский край (-3,4%). Наибольший рост показали Республика Башкортостан (+6,4%), Ростовская область (+3,8%), Ставропольский край (+3,7%), Нижегородская область (+3,0%) и Республика Татарстан (+2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 0,5%.

"В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки продолжают придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом свидетельствует как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня "допандемийного" 2019 года. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Стоит также отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита требования к значению ПКР возрастают (в ноябре 2021 года он составил 627 баллов из 850 возможных)", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.