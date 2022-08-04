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Выдача микрозаймов в России в июне восстановилась после апрельского спада

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выдачи микрозаймов в России в мае-июне отыграли апрельское падение и достигли уровней 2021 года на фоне реализации отложенного спроса со стороны заемщиков, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) в июне 2022 года составило 2,53 млн. единиц. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,4%. По сравнению с маем в июне количество предоставленных гражданам займов "до зарплаты" выросло на 1,7%.

После пяти месяцев постоянного сокращения, в мае-июне был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов. При этом апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов "до зарплаты" достигла прошлогодних уровней. Обращает внимание, что аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае-июне также показала небольшой рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков", - прокомментировал через пресс-службу директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На динамику выдач также влияет активное снижение ключевой ставки ЦБ, отметил он. "Но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения", - добавил Волков.

Самое большое количество новых выданных микрозаймов было отмечено в Москве (130,3 тысячи единиц), Московской области (114,4 тысячи), Краснодарском крае (95,2 тысячи), Свердловской области (88,7 тысячи) и Республике Башкортостан (85,6 тысячи).

Самую серьезную динамику увеличения микрозаймов в июне по сравнению с маем 2022 года показали Нижегородская область (+4,2%), Удмуртская Республика (+3,2%), Волгоградская (+3,1%) и Иркутская (+3,0%) области.

НБКИ анализирует данные 100 млн заемщиков, полученные от 4 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы).

НБКИ Алексей Волков Москва Московская область Кубань Свердловская область
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