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РЖД обсуждают привлечение средств ФНБ на ускоренное обновление подвижного состава

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает на привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ускоренную модернизацию парка техники.

"(На правительственном уровне - ИФ) серьезно обсуждались вопросы обновления подвижного состава. К той программе, которая у нас сейчас уже зафиксирована на 3 года, мы обсуждаем возможность использования средств ФНБ на различные проекты. Чтобы, в том числе, обновление подвижного состава, путевой техники производить более высокими темпами", - заявил на брифинге первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.

По итогам 2021 г. будет закуплено 538 локомотивов, 150 вагонов электропоездов "Ласточка", 86 вагонов пригородных электропоездов, 117 единиц путевой техники, сообщил топ-менеджер.

РЖД ФНБ Вадим Михайлов

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