ФНБ в декабре сократился на 320,9 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2022 года составил 13 565,35 млрд рублей (эквивалент $182,594 млрд), или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин.

На 1 декабря в фонде было 13 886,33 млрд рублей (эквивалент $185,196 млрд), или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

Таким образом, за декабрь он сократился на 320,98 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в декабре снизился до 8,433 трлн рублей, или $113,5 млрд (7,3% ВВП), с 8,492 трлн рублей, или $113,25 млрд (7,4% ВВП), месяцем ранее.

Средства фонда на 251,2 млн рублей, возвращенные в ноябре с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 21,6 млн китайских юаней.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января размещено 38 561,6 млн евро, 4 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 304 млн японских иен, 226 723,9 млн китайских юаней, а также 405 708,4 кг золота в обезличенной форме и 364,6 млн рублей.

ВЭБ.РФ в декабре досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования покупки вагонов в интересах московского метро (КЖЦ-1) на 121,8 млн рублей и КЖЦ-2 - 164,7 млн рублей, а также строительства аэропортового комплекса в Саратове - 78,1 млрд рублей.

ВТБ в декабре за счет ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, приобрел облигации ГК "Российские автомобильные дороги" номинальной стоимостью 680 млн рублей (680 тысяч штук по цене 1000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупный финансовый результат от размещения средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 по 31 декабря 2021 г. был отрицательным (минус $24,3 млн), что эквивалентно минус 1,807 млрд рублей.