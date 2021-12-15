"ЛУКОЙЛ" утвердил программу развития на 2022-2031 годы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил программу стратегического развития компании на 2022-2031 годы, предполагающую сбалансированное устойчивое развитие компании с фокусом на углеводородном бизнесе, сообщила НК.

Программа базируется на консервативном сценарии цены на нефть на уровне $50 за баррель.

Публичная презентация актуализированной стратегии запланирована на 11 марта 2022 года.

Совет директоров также одобрил среднесрочный план на 2022-2024 годы, разработанный с учетом Программы стратегического развития.

В качестве стратегических приоритетов компании определены: фокус на инвестициях в проекты по разведке и добыче в России, высокая инвестиционная дисциплина, консервативная финансовая политика, эффективная политика возврата капитала акционерам, контроль над расходами, повышение операционной эффективности, приверженность принципам устойчивого развития.

В программу интегрирована климатическая стратегия компании, основные положения которой были представлены в марте 2021 года. Компания будет стремиться внести максимально возможный вклад в достижение глобальных климатических целей, в первую очередь за счет сокращения контролируемых выбросов парниковых газов.

Действующая программа стратегического развития группы "ЛУКОЙЛ" была утверждена в конце 2017 года на период 2018-2027 годов. Основными приоритетами, в частности, также были высокая инвестиционная дисциплина, консервативная финансовая политика, контроль над расходами, повышение производственной эффективности, устойчивый рост дивидендов.

Компания в этой стратегии на десять лет сохранила ориентир добычи в 100 млн тонн нефти и 30-40 млрд куб. м газа в год. Суммарные инвестиции "ЛУКОЙЛа" за десять лет планировались на уровне $80-85 млрд.

В августе 2018 года в рамках стратегических инициатив, направленных на увеличение акционерной стоимости, компания объявила о начале обратного выкупа собственных акций на $3 млрд сроком до 30 декабря 2022 года. Однако благодаря сильному свободному денежному потоку было решено ускорить buyback. Компания закончила его летом 2019 года, выкупив 4,95% акций. Эти бумаги были погашены.

1 октября 2019 года "ЛУКОЙЛ" объявил новую программу buyback на $3 млрд до конца 2022 года, сдвинув фокус с buyback и реинвестирования в сторону выплаты дивидендов, одновременно прекратив обратный выкуп. Тогда же компания объявила об изменении дивидендной политики. Если ранее у нее было прописано обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 25% консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, то теперь общая сумма дивидендов за вычетом акций, принадлежащих организациям группы, должна быть не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока (FCF).

До изменений НК стремилась ежегодно повышать размер дивидендов на одну акцию, а также общую сумму дивидендов не менее чем на уровень рублевой инфляции за отчетный период. В новых принципах эти ориентиры отсутствуют.

В 2020 году компания добыла 80,5 млн тонн нефти и 29 млрд куб. метров газа, капвложения составили около 500 млрд руб. План "ЛУКОЙЛа" по инвестициям на 2021 год составляет 450 млрд руб., НК ориентируется на рост добычи УВ на 4%.