Росстат отметил, что недельная инфляция в РФ замедлилась незначительно

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 декабря осталась на невысоком для этого времени года уровне в 0,06% после 0,07% с 30 ноября по 6 декабря, 0,46% с 23 ноября по 29 ноября, 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября, приводятся цифры в сообщении Росстата.

Недельные данные по инфляции последние три недели сильно волатильны - во многом из-за скачков цен на услуги зарубежного туризма, объясняющихся методикой их расчета.

За неделю с 23 по 29 ноября поездки в Турцию подорожали на 55% - они учитываются с месячным лагом, то есть вошли в расчеты новогодние туры, а за неделю с 30 ноября по 6 декабря поездки в Турцию подешевели на 17%, с 7 декабря по 13 декабря упали в цене еще почти на 22% (по мере отдаления от новогодних праздников).

Поэтому общую динамику цен в последние три недели (в среднем за три недели цены прибавляли как раз примерно по 0,2%, что соответствует ноябрьской динамике до "туристического" скачка в последнюю неделю ноября) стоит осторожно воспринимать в контексте предстоящего в пятницу заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, так как регулятор ориентируется на устойчивые составляющие инфляции. Они лучше отражены в месячной динамике, и в коротком комментарии по итогам ноября ЦБ отмечал, что устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой.

С начала месяца инфляция к 13 декабря составила 0,12%, с начала года - 7,64%, свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен с начала года уже превысил прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%) и находится в середине интервального прогноза ЦБ на весь 2021 год (7,4-7,9%), оставляя незначительные шансы уложиться по итогам года в 8%.

Среднесуточная инфляция за 13 дней декабря составила 0,009% (за аналогичный период декабря 2020 года - 0,03%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 13 декабря резко замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря и 8,40% на конец ноября.

Цены на продукты и непродовольственные товары

За период с 7 по 13 декабря значительно выросли цены: на гречневую крупу - на 1,3%, куриные яйца - на 1,1%, макаронные изделия - на 0,9%, масло сливочное, молоко пастеризованное - на 0,8%, маргарин, муку пшеничную, вермишель, рис - на 0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,3% (неделей ранее - на 0,3%), в том числе на огурцы - на 6,7%, капусту - на 5,4%, яблоки - на 0,9%, морковь - на 0,4%. В то же время подешевели: помидоры - на 1,1%, лук - на 0,4%, картофель - на 0,1%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены: на электропылесосы - на 1,3%, смартфоны - на 0,6%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,6%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 13 декабря также на уровне 8,11%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 7 по 13 декабря инфляция замедлилась до 0,06% после 0,07% неделей ранее. Продолжилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,90% после минус 0,83%) за счет услуг зарубежного туризма (поездка в Турцию: минус 21,65% после минус 17,11% неделей ранее). На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15% (c 0,23% неделей ранее), в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина до 0,20% (с 0,36% неделей ранее). На продовольственные товары цены выросли на 0,36% (после 0,20% неделей ранее) при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.), сказала в начале декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе отмечал, что инфляция по итогам года может оказаться в районе "8% плюс".

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции на 2021 год равняется 8,3%, резко увеличившись с 7,8% по опросу в начале ноября.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию в РФ на уровне 5,1% (рост с 4,7% по опросу месяц назад), что также превышает интервальный прогноз ЦБ.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" на этой неделе, ожидают повышения ключевой ставки Банком России 17 декабря сразу на 100 б.п., с 7,5% до 8,5%. Некоторые эксперты в качестве базового варианта прогнозируют шаг повышения ставки в 75 б.п., допуская при этом и 100 б.п.