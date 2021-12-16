Инфляционные ожидания в РФ в декабре подскочили до 14,8%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания в декабре подскочили с 13,5% до 14,8%, следует из оперативного опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также выросла - с 16,2% до 17,7%.

Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий населения наблюдался в октябре 2021 года, тогда они превысили локальный максимум июля 2021 года и достигли максимума с ноября 2016 года.

Инфляционные ожидания населения в ноябре составили 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

ЦБ в октябре принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 17 декабря. Совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п., заявила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом руководство ЦБ отметило, что сохранение ставки или ее повышение на 25 б.п. маловероятно.