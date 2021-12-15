"Роснефть" выкупила по оферте два выпуска облигаций на 38,9 млрд руб.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" в рамках оферты выкупила 19 млн 709,237 тыс. облигаций серии БО-05 и 19 млн 157,994 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента.

Объем каждого выпуска составляет 20 млн облигаций, то есть компания выкупила 98,54% выпуска БО-05 и 95,79% выпуска БО-06.

Оба выпуска "Роснефть" разместила в декабре 2013 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По 10-летним выпускам выплачиваются полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.