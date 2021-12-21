Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров НК "Роснефть" одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход".

"По итогам 2021 года компания досрочно достигла большинства целевых ориентиров, заданных в стратегии "Роснефть-2022". Новая стратегия направлена на развитие достижений предыдущей стратегии и в то же время учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии", - говорится в пресс-релизе НК.

Стратегия "Роснефть-2030" предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании.

НК ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. Это планируется обеспечить за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения, а также ряда других.

Достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году станет возможно благодаря реализации к 2030 году ряда стратегических инициатив в области сокращения выбросов. Они, в частности, предполагают сокращение на 25% выбросов областей охвата 1 и 2 по сравнению с 2020 годом, а также реализацию дополнительных мер по природному поглощению, улавливанию и хранению углерода. В качестве промежуточной цели предполагается снижение выбросов областей охвата 1 и 2 на 5% к 2025 году. Также планируется достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа - на пять лет раньше, чем предполагалось в рамках Плана по углеродному менеджменту до 2035 года и в соответствии с инициативой Всемирного банка "Нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа к 2030 году".

Компания будет стремиться к сокращению интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%, переводить собственный транспорт на низкоуглеродные виды топлива, развивать сеть реализации газомоторного топлива и сеть зарядных устройств для электромобилей на АЗС НК, производить авиатопливо со сниженным углеродным следом.

"Стратегия "Роснефть-2030" определяет стратегические цели и приоритеты Компании для всех сегментов бизнеса: разведка и добыча нефти и газа, переработка, коммерция и логистика. Это повысит эффективность ключевых бизнес-направлений и будет способствовать увеличению акционерной стоимости компании", - уверены в НК.

"Роснефть" нацелена на удержание лидерства по удельным затратам на добычу. Высокая эффективность добывающих активов позволяет компании на протяжении многих лет удерживать затраты на добычу углеводородов на уровне значительно ниже среднеотраслевых показателей", - отмечается в сообщении.

В области добычи углеводородов целевым ориентиром стратегии является показатель в 330 млн т.н.э., уточняет НК. Ключевыми драйверами роста производства относительно текущего уровня станут флагманский проект "Восток Ойл", реализуемые крупные нефтяные (включая Русское, Юрубчено-Тохомское, Северо-Даниловское и Северо-Комсомольское месторождения) и газовые проекты (Роспан, Харампур и другие). "Доля газа в общем объеме добычи углеводородов вырастет до 25% к 2025 году", - сообщает компания. В области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в РФ до 69%.

"Одной из ключевых стратегических целей компании остается увеличение выплат акционерам и рост доходности. "Роснефть" нацелена на формирование устойчивого свободного денежного потока в среднесрочной перспективе и его увеличение - в долгосрочной. С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стратегии, ожидается, что свободный денежный поток компании более чем удвоится к 2030 году", - следует из пресс-релиза.

"Сегодня совет директоров одобрил новую стратегию и заложил фундамент развития компании на десятилетия вперед. Новая стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока к 2030 году и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.