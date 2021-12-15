Энергосбытовые компании снизили задолженность перед электросетями на 6 млрд руб.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Энергосбытовые компании улучшили расчеты с сетевыми в этом году, снизив задолженность перед ними на почти 6 млрд руб., сообщила замглавы НП "Совет рынка" Наталия Заикина на заседании в Совете Федерации, посвященном подведению итогов VI федеральной акции "Надежный партнер".

Согласно ее презентации, речь идет о общей сумме долга в 96,3 млрд руб. по состоянию на 1 ноября (данные по рознице традиционно отстают от оптовой статистики - ИФ). "2021 год нам показывает хорошую динамику", - отметила Заикина.

По ее словам, позитивная динамика есть не только в части погашения долгов, но и "изменения отношений" в том, что касается "текущих начислений, которые есть в ситуации с разногласиями, динамикой".

В целом уровень долгов в рознице на начало ноября достигал 320,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 33,6 млрд руб. Самым проблемным сектором по уровню расчетов является сфера ЖКХ.

"93% расчетов в прошлом году, 93,2% в этом году. Обычно к концу года ситуация чуть-чуть подрастает, уровень расчетов несколько увеличивается, но все равно пока недостаточно по сравнению с другими группами потребителей", - сказала Заикина, особенно отметив плохую ситуацию с расчетами в традиционно проблемном регионе - СКФО.

В целом дисциплина платежей в экономике осенью достигла максимально высоких за последние годы значений - однако это в меньшей степени сказалось на неплатежах в сфере ЖКХ, где просрочки по-прежнему достаточно высокие, отмечает исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

В частности в октябре, по данным "СПАРК-мониторинг платежей", с просрочкой более 60 дней предприятия оплачивали в среднем 1,8% счетов (без учета ЖКХ), в сфере платежей за электроэнергию – 2,5%. А вот в ЖКХ этот показатель по-прежнему выше 20%.

В программе "СПАРК-Мониторинг платежей" участвуют ресурсоснабжающие, телекоммуникационные, торговые, фармацевтические, транспортные компании, которые предоставляют сегодня в СПАРК данные о платежной дисциплине более 800 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Участники программы ежемесячно обмениваются сведениями о том, вовремя ли их клиенты погашают дебиторскую задолженность. На основании этой информации в системе СПАРК рассчитываются широко используемые на рынке скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.