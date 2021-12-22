Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Региональные регуляторы смогут дифференциировать тарифы для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, тарифы "могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей".

Соответствующая новация предложена в тексте постановления, касающегося тарифов Дальнего Востока, но затрагивает она, судя по тексту, все регионы.

Ранее возможность регулировать тариф в привязке к потреблению существовала, согласно прежней редакции постановления о ценообразовании в электроэнергетике, лишь "на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам" - то есть в Крыму и Севастополе.

Для всех регионов в прошлом предлагался особый формат дифференциации - так называемая "соцнорма" потребления, которую начали вводить в 2014 году, но вскоре заморозили. Вопрос об "разморозке" периодически поднимали, в последний раунд обсуждения - в 2019 году - он был "закрыт", отмечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак. "Дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", - говорил он в начале 2019 года.

Как отметили в ФАС, новация позволит "при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", и в целом расширяет "тарифное меню" для субъектов РФ. Аналогичный комментарий по поводу злоупотреблений дали и в Минэнерго.

В обоих ведомствах подчеркнули, что к росту тарифов это изменение не приведет.