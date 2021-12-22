Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Региональные регуляторы смогут дифференциировать тарифы для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, тарифы "могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей".

Соответствующая новация предложена в тексте постановления, касающегося тарифов Дальнего Востока, но затрагивает она, судя по тексту, все регионы.

Ранее возможность регулировать тариф в привязке к потреблению существовала, согласно прежней редакции постановления о ценообразовании в электроэнергетике, лишь "на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам" - то есть в Крыму и Севастополе.

Для всех регионов в прошлом предлагался особый формат дифференциации - так называемая "соцнорма" потребления, которую начали вводить в 2014 году, но вскоре заморозили. Вопрос об "разморозке" периодически поднимали, в последний раунд обсуждения - в 2019 году - он был "закрыт", отмечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак. "Дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", - говорил он в начале 2019 года.

Как отметили в ФАС, новация позволит "при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", и в целом расширяет "тарифное меню" для субъектов РФ. Аналогичный комментарий по поводу злоупотреблений дали и в Минэнерго.

В обоих ведомствах подчеркнули, что к росту тарифов это изменение не приведет.

Россия

Новости по теме

Новости

"Газпром" третий день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет

Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет
Итоги года: 2021

АПК устал разгонять экономику и взялся за инфляцию

АПК устал разгонять экономику и взялся за инфляцию

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Цены на газ в Европе обновили рекорд на фоне резкого падения выработки ветрогенерации

Илон Маск заявил, что уже выполнил обещание продать 10% своего пакета акций Tesla

"Газпром" второй день подряд не заказывает транзит через "Ямал-Европу"

"Газпром" второй день подряд не заказывает транзит через "Ямал-Европу"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });