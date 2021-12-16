Рубль утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64-73,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,67 руб./$1 (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,115 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,97 коп. к уровню закрытия 15 декабря, до 77,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,1 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,25 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 16 декабря обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок. В то же время укреплению рубля препятствует низкая активность инвесторов на мировых рынках, которые по-прежнему опасаются возможных ограничений из-за нового штамма COVID-19 "омикрон", а также находятся в ожидании решений ведущих мировых центробанков по ключевым ставкам.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $74,58 за баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,66 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие рынка 15 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,87%, китайский CSI 300 снижается на 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,13%.

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Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

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