Brent подорожала до $74,43 за баррель

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг на росте аппетита к риску на мировых рынках после решений Федеральной резервной системы США. Поддержку рынку также оказало более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на энергоносители остается высоким.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,74%), до $74,43 за баррель. За среду Brent подорожала на $0,18 (0,2%) - до $73,88 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,68 (0,96%), до $71,55 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,14 (0,2%), до $70,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 1,7 млн баррелей.

Товарные резервы бензина сократились на 719 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,85 млн баррелей, до 123,76 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Рынок закладывал наихудший сценарий для спроса в связи с появлением "омикрона", - сказал Bloomberg аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. - Тем не менее, нельзя сказать, что худшее уже позади. Множество рисков сохраняется".

ФРС в среду заявила, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд с января. Таким образом, ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до 40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально.

Из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением. Кроме того, опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в следующем году.

"Тот факт, что ФРС уделяет внимание высокой инфляции, поможет экономике США продолжать рост, - отмечает аналитик U.S.Bank Wealth Management Роб Хэворт. - Это оказывает поддержку циклическим активам, в том числе нефти".