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Швейцарская фармкомпания Novartis запустит buyback объемом до $15 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG планирует запустить программу обратного выкупа акций на сумму до $15 млрд.

Для этого компания хочет использовать денежные поступления от недавней сделки по продаже доли в Roche Holding AG, отмечается в сообщении Novartis.

Компания уверена в перспективе своего роста. В ее портфеле насчитывается до 20 активов со значительным потенциалом продаж, ожидается, что средний годовой темп роста выручки этих активов составит 4% или более до 2026 года.

Novartis в ноябре продала принадлежащую ей долю в конкуренте Roche за $20,7 млрд.

Novartis

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