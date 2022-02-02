Novartis увеличила квартальную чистую прибыль почти в восемь раз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG сообщила о почти восьмикратном росте чистой прибыли в четвертом квартале 2021 года из-за продажи доли в компании Roche Holding AG.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $16,31 млрд, или $7,29 в расчете на акцию, по сравнению с $2,1 млрд, или $0,92 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректирована прибыль за вычетом одноразовых факторов в минувшем квартале достигла $3,82 млрд, или $1,4 на акцию, по сравнению с $3,5 млрд, или $1,34 на акцию, годом ранее.

Выручка увеличилась на 6%, до $13,23 млрд с $12,77 млрд, полученных в четвертом квартале 2020 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,43 на акцию при выручке в $13,21 млрд.

Компания предложила увеличить дивиденды за 2021 год до 3,1 швейцарских франка ($3,37) на акцию с 3 франков, выплачиваемых годом ранее.

Novartis прогнозирует рост выручки и скорректированной прибыли в 2022 году на число "из середины первого десятка" в процентном выражении.

Novartis занимается производством инновационных препаратов, дженериков и безрецептурных лекарственных средств, препаратов для зрения, вакцин и диагностических тест-систем. Штаб-квартира находится в Базеле (Швейцария). Продукция группы доступна на рынках 155 стран.

За последние 12 месяцев капитализация Novartis выросла на 0,6%, до 178,22 млрд швейцарских франков.