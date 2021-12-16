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УЕФА выбрал Citigroup для программы помощи футбольным клубам Европы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал американский банк Citigroup Inc. в качестве партнера для программы финансовой помощи европейским клубам на сумму до 7 млрд евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

На участие в программе также претендовали банки Goldman Sachs и Macquarie, а также фонд Apollo.

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Детали этой программы пока не раскрываются. Возможно, поначалу речь будет идти о создании фонда на 2 млрд евро, средства из которого будут распределяться между командами-участниками турниров под эгидой УЕФА (Лиги чемпионов и Лиги Европы). Со временем размер фонда может быть увеличен до 6-7 млрд евро.

По данным источников, Citi предоставит средства в долг под залог прав на телетрансляции соревнований. Вариант с получением доли в выручке от продажи таких прав не рассматривался.

Ранее на этой неделе испанская Ла Лига уже заключила отдельное соглашение с фондом CVC Capital Partners, по которому она получит 2 млрд евро в обмен на 8,2% коммерческой прибыли в течение последующих 50 лет. Против соглашения выступали два главных испанских гранда - "Барселона" и "Реал".

По оценкам УЕФА, европейские футбольные клубы потеряли около 9 млрд евро выручки из-за пандемии, поскольку им пришлось отменять матчи, а также проводить игры без болельщиков или с неполными стадионами. Сейчас многие европейские лиги могут столкнуться с новыми ограничениями на фоне распространения штамма "омикрон". В частности, в Англии матчи с участием ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед", были перенесены из-за положительных тестов игроков, а в Германии максимальное число болельщиков на стадионах было вновь снижено.

УЕФА Citigroup

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